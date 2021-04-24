NASA署長任命聽證 尼爾遜：將延續川普「登月優先」

前參議員尼爾遜日前在太空總署署長任命聽證會上，表示將延續前總統川普的計畫，盡速將太空人送上月球。(美聯社)

前參議員尼爾遜(Bill Nelson)日前在太空 總署(NASA )署長任命聽證會上表示，將延續前總統川普 的計畫，盡速將太空人送上月球。

尼爾遜對「阿提米絲登月計畫」(Artemis program)展現十足野心，表示任務超越政治範疇，不論總統是誰，那一黨在國會占多數，都是「勢在必得」的任務。

過去曾為太空人的尼爾遜長久以來為太空探險的支持者，預計將順利通過兩黨議員任命。參院商務、科學與運輸委員會主席瑪麗亞‧肯特威爾(Maria Cantwell)說：「NASA需要能帶來信心的聲音，尼爾遜長期力挺太空計畫的聲望當之無愧。」

尼爾遜表示，他相信NASA有機會達成前總統川普的計畫，於2024年前登陸月球。不過高階官員私下表示，任務延宕的機會極高，2024年登月不可行。

新載運火箭「太空發射系統」(Space Launch System)進度落後多次延宕，國會預算也未達要求。NASA監察長最近就在一分報告指出，太空總署「面臨極大挑戰」將導致「不可能完成載送太空人於2024年登月的任務」。

不過肯特威爾也對SpaceX獨拿29億元合約打造登月太空梭一案感到擔憂；她害怕由單一公司獨拿，將無法帶來預期內的競爭，並且在另一間公司出錯時做為備案。

亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)的藍色起源(Blue Origin)也極力爭取合約，並與洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、諾思洛普格魯曼(Northrop Grumman)和德雷珀(Draper)結盟，提出「國家隊」概念。

藍色起源為燈越計畫初階段最大承包商，獲得合約總值5億7900萬元，不過尚未表示是否挑戰交給SpaceX的合約。