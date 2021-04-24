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首用回收火箭、太空船 SpaceX送4人上國際太空站

記者張聲肇／綜合報導
太空探索公司回收火箭23日再度升空，把四名太空人送到國際太空站。(美聯社)
太空探索公司回收火箭23日再度升空，把四名太空人送到國際太空站。(美聯社)

太空探索科技公司(SpaceX)23日首度以已執行過太空任務的火箭與太空船，把四名太空人送到國際太空站；這是「飛龍號」(Dragon Endeavour)太空艙不到一年內，第三度載人到太空。

包含美、日、法三國太空人的團隊，經23小時飛行後，預定24日凌晨抵達太空站，「輪值」半年。

太空探索公司的火箭和太空艙經過多次運載補給品到太空站的「演練」，證明載人也安全無虞，23日升空的太空艙去年5月首度載送太空人，火箭則是去年11月第二度載人飛行，火箭和飛行艙都是首度「再次利用」送人上太空。

團隊指揮官金布勞(Shane Kimbrough)帶領隊員在幾周前就把每個人名字的縮寫字母寫在火箭排氣筒上，希望建立「搭乘過回收火箭」的傳統。

這次升空的女太空人梅根‧麥克阿瑟所坐的位置，剛好是她先生鮑勃‧貝肯坐過的位置，這次換貝肯和他們七歲的兒子和媽媽揮別。

和這兩位美國太空人一起出任務的還有代表歐洲太空總署的法國太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)，和代表日本太空總署的日本太空人興出彰彥(Akihiko Hoshide)；這也是歐洲太空人首度搭乘民間太空船到國際太空站。

火箭在日出前一小時點火升空，起飛後在天際畫出一道燦爛的光彩，在高空輝映第一道黎明，很是壯觀；附近道路兩旁擠滿觀賞的人群。

太空探索公司創辦人馬斯克在火箭升空後說，如果飛行器可以很快再度且完整使用，那簡直就是「登天堂的大門」，「我們正想辦法做到這點，太空總署肯支持，是一大關鍵。」

美國太空總署(NASA)上周才批准了30億元的合約，讓太空探索公司負責製造載人登月的「星鑑」；馬斯克計畫不斷重複使用這種太空船，目標是有朝一日載人登陸火星，建立火星基地。

從明尼蘇達州柏恩斯威爾前來目送「飛龍號」火箭挾帶「飛鷹號」太空艙升空的布萊安(Lance Bryan)讚嘆道，「在這裡，你看到的是好的歷史事件。」他暗指明州警察殺死黑人，剛被法庭宣判謀殺罪名確定「不好的事」。

太空 美國 馬斯克

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