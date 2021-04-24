首用回收火箭、太空船 SpaceX送4人上國際太空站

太空探索公司回收火箭23日再度升空，把四名太空人送到國際太空站。(美聯社)

太空 探索科技公司(SpaceX)23日首度以已執行過太空任務的火箭與太空船，把四名太空人送到國際太空站；這是「飛龍號」(Dragon Endeavour)太空艙不到一年內，第三度載人到太空。

包含美、日、法三國太空人的團隊，經23小時飛行後，預定24日凌晨抵達太空站，「輪值」半年。

太空探索公司的火箭和太空艙經過多次運載補給品到太空站的「演練」，證明載人也安全無虞，23日升空的太空艙去年5月首度載送太空人，火箭則是去年11月第二度載人飛行，火箭和飛行艙都是首度「再次利用」送人上太空。

團隊指揮官金布勞(Shane Kimbrough)帶領隊員在幾周前就把每個人名字的縮寫字母寫在火箭排氣筒上，希望建立「搭乘過回收火箭」的傳統。

這次升空的女太空人梅根‧麥克阿瑟所坐的位置，剛好是她先生鮑勃‧貝肯坐過的位置，這次換貝肯和他們七歲的兒子和媽媽揮別。

和這兩位美國 太空人一起出任務的還有代表歐洲太空總署的法國太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)，和代表日本太空總署的日本太空人興出彰彥(Akihiko Hoshide)；這也是歐洲太空人首度搭乘民間太空船到國際太空站。

火箭在日出前一小時點火升空，起飛後在天際畫出一道燦爛的光彩，在高空輝映第一道黎明，很是壯觀；附近道路兩旁擠滿觀賞的人群。

太空探索公司創辦人馬斯克 在火箭升空後說，如果飛行器可以很快再度且完整使用，那簡直就是「登天堂的大門」，「我們正想辦法做到這點，太空總署肯支持，是一大關鍵。」

美國太空總署(NASA)上周才批准了30億元的合約，讓太空探索公司負責製造載人登月的「星鑑」；馬斯克計畫不斷重複使用這種太空船，目標是有朝一日載人登陸火星，建立火星基地。

從明尼蘇達州柏恩斯威爾前來目送「飛龍號」火箭挾帶「飛鷹號」太空艙升空的布萊安(Lance Bryan)讚嘆道，「在這裡，你看到的是好的歷史事件。」他暗指明州警察殺死黑人，剛被法庭宣判謀殺罪名確定「不好的事」。