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4月罕見北極天 俄亥俄州降雪破紀錄

編譯柯立偉／綜合22日電

因加拿大低壓帶向南推進，俄亥俄州多地4月的降雪量打破有史以來的紀錄；近日該州經歷4月罕見的低溫，托雷多(Toledo)20日的積雪已達5吋(13公分)，且預估22日溫度還會再下降20幾度；位於希布倫(Hebron)的辛辛那提北肯塔基國際機場(Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, CVG)，21日的降雪深度達2.3吋，也打破1901年4月21日1.5吋的紀錄。

俄亥俄州威明頓(Wilmington)的天氣預報員蘭德爾表示，20日下午一波北極低壓開始沿著俄亥俄河谷移動，才導致4月下旬的春季仍出現極端低溫；他說：「這個現象罕見，夜間本來就會失去熱能，再加上北極低壓導致溫度驟降，更為降雪提供良好條件」。

克里夫蘭電力公司指出，20日深夜在克里夫蘭地區降下的大雪，積雪約5至7吋(約12至17公分)，雖未打破當地4月降雪8.6吋(21.8公分)的記錄，但也造成該地約2萬3000餘戶停電，直至21日才完成搶修恢復供電。

除電力中斷外，降雪對機場也造成一定影響。德頓國際機場(Dayton International Airport, DAY)積雪0.8吋(2公分)，打破2013年4月0.4吋的紀錄；而位於俄亥俄州首府哥倫布市的約翰葛倫機場(John Glenn Columbus International Airport, CMH)積雪1.2吋(3公分)，雖未打破1901年2吋(5公分)紀錄，但一夜之間溫度驟降至華氏29度(攝氏零下1.6度)，對農作物構成寒害威脅。

此外，極端低溫也打亂職棒賽事的節奏，辛辛那提紅人隊對上亞利桑納響尾蛇隊的比賽，因天氣惡劣被迫延期。

俄亥俄州 降雪 機場

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