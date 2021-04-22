我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

鴻海威斯康辛州投資減稅優惠 降為8000萬元

記者胡玉立／綜合報導
威斯康辛州宣布與台灣鴻海科技集團達成的新合約。圖為2018年6月28日，時任總統川普(右二)和「鴻海」創辦人郭台銘(右一)、軟銀總裁孫正義(左二)在威州聆聽設廠計畫。(美聯社)
威斯康辛州宣布與台灣鴻海科技集團達成的新合約。圖為2018年6月28日，時任總統川普(右二)和「鴻海」創辦人郭台銘(右一)、軟銀總裁孫正義(左二)在威州聆聽設廠計畫。(美聯社)

威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)宣布與台灣電子代工龍頭鴻海科技集團達成的最新合約內容；根據新合約，鴻海在威州的投資將僅獲8000萬元減稅優惠，遠低於2017年原始協議預估的減稅金額28億5000萬元。

艾佛斯2018年競選州長時，即批評共和黨前任州長沃克(Scott Walker)任內與鴻海達成的減稅協議；艾佛斯20日宣布新合約內容時指出，「今天，我履行諾言、達成協議，此協議視鴻海如其他企業，為納稅人節省27億7000萬元，保護州和地方社區已完成的數億元基礎設施投資，並確保依約創造就業機會」。

依據2017年鴻海與威州原始協議，若鴻海投資100億元並創造1萬3000個職缺，就有資格獲得28億5000萬元賦稅減免。

根據新協議，若鴻海雇用1454名平均年薪為5萬3875元的員工，並在2026年前投資6億7600萬元，就有資格獲得最高8000萬元減稅優惠。

新合約有效期為六年，而非15年；若有違約情事發生，威州得100％收回每年支付的獎勵。

原始協議若計入地方政府提供的獎勵措施，鴻海可獲逾40億元稅務減免；艾佛斯政府與鴻海針對新協議的協商已逾一年，如今終於塵埃落定。

以生產蘋果iPhone聞名的鴻海聲明表示，威州投資計畫最初預測「因市場意外波動而生變」，新合約給了鴻海「因應不斷變化的全球市場、靈活尋求商機的機會」。

鴻海在威州占地2000萬平方呎廠區興建計畫，最早在2017年7月於白宮宣布，當時是美國史上外國企業在全新地點投入規模最大的投資案，時任總統川普稱這證明他有能力振興美國製造業，並誇讚這是世界第八大奇蹟。

自鴻海2017年與前威州政府簽署首份合約以來，其在威州的生產內容已發生變化；鴻海當時表示，計畫在當地建造大型平板顯示幕；但今年稍早，鴻海另表示，可能在當地工廠生產電動汽車。

新合約允許鴻海獲得獎勵，但對生產品沒有特別要求。原始協議則指明鴻海將生產平板顯示器。

鴻海 投資 美國

上一則

賓州加油站槍案1死1傷 45歲亞裔兇嫌飲彈自盡

下一則

亞利桑納極保守LGBTQ教育法案 州長否決

延伸閱讀

鴻海在威州投資減稅優惠 28.5億降至8000萬元

鴻海在威州投資減稅優惠 28.5億降至8000萬元
鴻海威州廠可能生產電動車 預計6月底前宣布

鴻海威州廠可能生產電動車 預計6月底前宣布

鴻海威州設廠投資縮減 賦稅優惠減至8000萬美元

鴻海威州設廠投資縮減 賦稅優惠減至8000萬美元
鴻海縮小威州廠規模 稅負優惠減少數10億

鴻海縮小威州廠規模 稅負優惠減少數10億

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29
若拜登政府宣布每名學貸借款人有5萬元貸款得以豁免，全美估計有3600萬民眾可望不再背債。圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

2021-04-16 07:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜