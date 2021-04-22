亞利桑納極保守LGBTQ教育法案 州長否決

亞利桑納州共和黨籍州長杜西以對兒童造成危險為由，否決議會通過的極保守LGBTQ教育法案。(美聯社)

亞利桑納州 議會通過對和性別認同的LGBTQ極為保守的法案，幾乎禁止在學生課程中談及一切相關的知識，連社會運動及性病也包含在內；不過共和黨 籍的州長杜西(Doug Ducey)20日已否決此法案，理由是其限制程度已對兒童造成危險。

此法案首先禁止讓五年級以下學生接受任何性教育內容，之後的性教育中，則禁止教授任何性別認同、性傾向、愛滋病(AIDS)及HIV病毒等內容，除非父母事先知情，且明確表明有意讓子女接受此內容之教學。

此外，性教育以外的課程中，對於如爭取同性戀權益的石牆暴動(Stonewall riots)等與LGBTQ抗爭運動有關的內容也有類似的限制規定。

杜西否決此法案的理由，是認為此法案牽涉範圍過於廣泛，內容太過含糊，可能造成不良後果，例如禁止五年級以下學生接受性教育，可能增加其面臨性傷害的風險。

反對法案的人士批評，此法案讓兒童無法分辨友善還是惡意的接觸，進而陷入更深沉的危險中，也讓屬於LGBTQ群體的學生，本已遭到邊緣化的處境雪上加霜；民選的亞利桑納州公立教育總監 霍夫曼(Kathy Hoffman)也反對此法案，並稱許杜西的決定，強調亞利桑納州公立學校「歡迎所有學生」。

支持法案的人士則主張，父母有「知」的權利，只有他們才有權決定這些內容是否教授。

杜西雖然否決此法案，卻仍簽署行政命令，讓法案中關於透明化的內容上路，如要求學校在網路上公開性教育的課程內容等；目前亞利桑納州的規定是，性教育授課與否須經父母同意，父母有權知道課程內容。

杜西表示，亞利桑納州堅持在父母知情權方面扮演領頭羊角色，並指在如性教育等高度個人的重要事務上，父母反而常被整個體系忽視。.

此法案的提出，相當程度上是州議會為了反制一部兩年前遭到杜西廢除的法案，該法案禁止教授愛滋病(AIDS)及HIV病毒等內容，理由是「這會提倡同性戀的生活方式」。

部分對LGBTQ態度較為保守的州，都有類似的法案或提議出現，包括愛達荷、密蘇里、蒙大拿、田納西等州。