田州擬限LGBTQ+權利 全球唯一公開跨性別富豪嗆出走

全球唯一跨性別億萬富豪珍妮佛‧普利茲克不滿田納西州考慮立法限制LGBTQ+者權利，揚言遷出田州。(取自Wikipedia)

田納西州考慮立法限制LGBTQ+者權利，全球唯一跨性別億萬富豪珍妮佛‧普利茲克(Jennifer Pritzker)就揚言，若更多法案通過，將離開田州。

普利茲克在納許維爾LGBT商會的視訊會議中說道：「身為一名跨性別女性，這些不必要又傷人的法條和我息息相關。身為一名商界人士，我更大的擔憂是對於田納西聲譽的衝擊和經濟福祉，事業機會與觀光客可能轉向他處。這使不同背景的朋友感到在田納西不受歡迎、無法被容忍；這樣的觀感對田州毫無益處。田州正在成為全國最不具包容力的州，這是一大沉痛警訊。」

最近田州184個企業簽署公開信，反對多達15項針對或排除各年齡層LGBT族群的法案；其中包括禁止跨性別未成年者進行賀爾蒙療法等變性治療，以及禁止教科書包含LGBT相關內容；共和黨 籍的田州州長比爾李(Bill Lee)上個月也簽署法案，嚴禁跨性別學生參與運動賽事。

普利茲克為世界上首位、也是唯一一位公開跨性別億萬富翁，家族擁有凱悅(Hyatt)連鎖飯店集團。她威脅將帶著部分資產出走。普利茲克的身價約為19億元，不過她並不是第一位利用龐大資產，做為發聲利器的名人。

美國職棒大聯盟(MLB )與好萊塢電影，就因喬治亞州通過限制投票權法案而相繼撤出；原本今年預計在亞特蘭大舉行的MLB明星賽，已確定移師科羅拉多州丹佛市；目前亞馬遜(Amazon)與戴爾電腦(Dell)等企業，也公開反對立法揚言考慮撤出田州。

雖然大聲抨擊反LGBT法案，但普利茲克過去曾公開宣布自己為保守派；根據富比士(Forbes)雜誌報導，她在2016年總統大選時曾捐款逾25萬元給力挺川普 的政治團體。

普利茲克過去曾在陸軍與國民兵服役，但川普在2019年通過禁止跨性別者服役法案後，她轉為資助林肯計畫( Lincoln Project)與拜登陣營。

納許維爾LGBT商會主席伍利(Joe Woolley)表示，企圖立法的共和黨議員，正在傷害田州的經濟。他說：「他們自稱看重商機的共和黨員，卻通過法案傷害田州。自2017年起，田州是提出最多反LGBT法案的州，我們也因此承受最多損失。」