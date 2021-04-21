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拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」

記者顏伶如╱綜合報導
拜登政府將於拜登國會演說之前，提早一步公布規模上看1兆元的「美國家庭計畫」，內容包括托兒、帶薪育嬰假等。圖為紐約市華埠一家托兒中心。(Getty Images)
拜登政府將於拜登國會演說之前，提早一步公布規模上看1兆元的「美國家庭計畫」，內容包括托兒、帶薪育嬰假等。圖為紐約市華埠一家托兒中心。(Getty Images)

拜登總統應眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)邀請，28日將赴國會聯席會議發表演說；消息人士透露，白宮將於拜登國會演說前，公布規模上看1兆元的「美國家庭計畫」(American Families Plan)，內容包括托兒、帶薪育嬰假等。

「美國家庭計畫」是拜登政府「重建美好未來」(Build Back Better)計畫架構中的第二部分，華盛頓郵報引述兩名知情人士報導，「美國家庭計畫」包括大約1兆元支出與5000億抵稅(tax credits)，但具體細節仍未定案。

拜登在3月31日已公布規模2兆元的就業及基礎建設方案「美國就業計畫」(American Jobs Plan)。

知情人士說，「美國家庭計畫」的所有或絕大多數預算，都將來自對高收入美國人、富有投資者增稅，但細節仍未定。

白宮發言人葛溫(Michael Gwin)說，為了增強美國經濟及家庭，拜登已經宣布具有歷史意義的第一部分計畫，未來幾天就會公布第二部分計畫。

拜登在總統競選期間提出的多項政見，都將在「美國家庭計畫」裡落實，新成立項目總計將耗資數千億元，這些政見普遍獲得民主黨籍國會議員支持。

華盛頓郵報導，雖然具體數額仍未確定，但知情人士透露，托兒計畫大約耗費2250億元，帶薪育嬰假及病假則約2250億元，2000億元成立全國學齡前教學計畫，包括免費上社區大學等全國教育經費也有數千億元，其他項目還包括營養補助等。

消息人士說，抵稅項目則包括延長紓困法中的擴大兒童抵稅(child tax credit)至2025年。

民主黨籍國會議員包括俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)、華盛頓州聯邦眾議員戴貝尼(Suzan DelBene)、康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa L. DeLauro)目前正在施壓，希望讓擴大兒童抵稅變成固定，但白宮不會接受。

美國 拜登 白宮

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