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無證移民攜2女躲鹽湖城教堂 3年後喜獲暫免遣返

編譯盧炯燊╱綜合19日電
薇琪‧查維茲在教會庇護1168天之後，上週步出教會。(美聯社)
薇琪‧查維茲在教會庇護1168天之後，上週步出教會。(美聯社)

一名來自宏都拉斯的無證女子及她兩個小女兒，為了逃避遣返，三年多來一直藏身鹽湖城一間教堂內，現在她們終於可以自由走出教堂，教堂的信眾及朋友都歡呼雀躍，慶祝她獲得新的自由。

薇琪‧查維茲(Vicky Chavez)聲稱為了逃避虐待她的男友，2014年6月與兩個女兒非法進入美國並尋求庇護，2016年12月遭聯邦移民法官裁定要離境，儘管多番上訴仍是失敗。2018年1月所有上訴都完結後，她獲得機票返回宏都拉斯家鄉，但她最後選擇鹽湖城「普救一位神教」教會(First Unitarian Church)提供的庇護，之後三年多，一直在教堂內避難。

直到4月11日，她收到移民和海關執法局(ICE)的通知，准予暫免遣返。

教會牧師戈德史密斯(Tom Goldsmith)表示，查維茲離開教堂後生活應不成問題，她完全通曉英語，還有數以百計支持她的朋友以及追求自己夢想的信心。

查維茲步出教堂，對於最終得到自由，很是感謝教堂所在所地區，在過去1168天給她與女兒所提供的安全保護，又說計畫留在猶他州生活。她們三母女在教堂內避難的故事，在鹽湖城乃至猶他州，都廣為人知道。

鹽湖城市長威爾遜(Jenny Wilson)除了向查維茲祝賀，還呼籲市民及民選的地方領袖，對社區成員要有更多同情心。

拜登總統上任後，至今已有多個躲在教堂內的無證移民獲得自由。

移民 猶他州 遣返

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