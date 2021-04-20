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每天半根香蕉當早餐 全美最長壽人瑞116歲過世

編譯林梅婕╱綜合19日電
全美最長壽人瑞海絲特‧福特17日過世，享嵩壽116歲，子孫多達168人。圖為福特2016年慶祝111歲生日。(美聯社)
全美最長壽人瑞海絲特‧福特17日過世，享嵩壽116歲，子孫多達168人。圖為福特2016年慶祝111歲生日。(美聯社)

全美最長壽人瑞海絲特‧福特(Hester Ford)17日過世，享嵩壽116歲，曾孫累積超過100人。

根據北卡羅來納州當地媒體WBTV的報導，福特長居夏洛特市(Charlotte)，於1904年出生於南卡羅來納州的蘭開斯特城(Lancaster)；長大後她曾到農場工作，協助種植和採集棉花；福特共有12名兒女、48名孫子女，以及108位曾孫，家族非常龐大。

有關福特確切的年齡並不明確，根據一項人口統計資料，福特的出生日期為1904年8月15日，但另一項資料又顯示她生於1905年；不過無論是何年出生，年長者病學研究小組(Gerontology Research Group)在去年宣布，福特確實為美國年紀最大的人。

據報導，她的曾孫女塔尼莎·波威(Tanisha Patterson-Powe)表示，福特過世時非常安詳、身旁也圍繞著家人，她說：「她的光芒在她生活的這片土地上閃耀著，她活過一個世紀、載著100多年來滿滿的回憶。」

波威還說：「她不僅帶著全家人向前，也代表國內世世代代非裔族群和文化的進步，提醒著我們地球上的人類文明至今經歷過什麼；身為全美最老的人瑞，她也曾受到各地政府及族群領導者的讚揚，社群媒體、各國外使和總統更將她譽為社會的瑰寶。」

波威透露，福特的丈夫在1963年過世，當時年僅45歲，至今已過了大半世紀；此外，今年的新冠肺炎並非福特人生經歷的第一次疫情風暴，她也曾遭逢1918年的西班牙流感疫情。

據說，福特每天早上都會吃半根香蕉當早餐；過去她也曾被問到長壽的秘訣為何，她只說：「就我所知，我只是用對的方法在生活。」

去年當地梅克倫堡郡(Mecklenburg)政府宣布，將9月1日訂為「海絲特·福特修女紀念日」(Mother Hester McCardell Ford Day)，以表彰她的榮譽。

福特另一名孫女希爾(Mary Hill)表示：「我們很榮幸、也非常感謝上帝讓我們有這個機會為她慶祝；長期以來她一直造福著我們，她也一直跟我們強調，我們在此的目的也是造福別人。」

疫情 社群媒體 南卡羅來納州

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