我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

反亞裔仇恨法案 參院21日投票 可望過關

編譯林育正╱綜合19日電
參院多數黨領袖舒默表示，參院將在21日投票表決保護亞裔，嚇阻仇恨犯罪的法案。圖為舒默(前右二)與眾議員孟昭文(前中)等人召開記者會，說明該案進度。(美聯社)
參院多數黨領袖舒默表示，參院將在21日投票表決保護亞裔，嚇阻仇恨犯罪的法案。圖為舒默(前右二)與眾議員孟昭文(前中)等人召開記者會，說明該案進度。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)19日表示，參院將在21日投票表決保護亞裔，嚇阻仇恨犯罪的「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)。

法案由民主黨籍日裔參議員慶野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)與華裔眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)發起，將指示司法部加速檢視新冠肺炎有關的仇恨犯罪。法案預計給予地方執法單位更多支援，以因應針對亞裔的暴力行徑，並限制去年新冠疫情爆發以來常見的歧視字眼。

目前法案幾乎獲得兩黨共識。不過舒默表示21日投票前，參院計畫考慮增加兩個獲得兩黨共識的修正案，上周表決以92比6通過，開始對提案進行辯論。消息人士指出，修正案有機會通過。

舒默說：「每天都有亞裔被陌生人仇視並受傷，我們無法坐視不管。周三我們將對法案進行投票，我認為沒有人會反對這項立法。如果有人反對，那真的是非常可恥的行為。因為這攸關美國價值，我們將通過立法，並解決仇恨犯罪。」

自從拜登總統上任以來，兩黨間的嫌隙日益漸增，通過仇恨犯罪法案需化解雙方的緊繃態勢。許多民主黨議員認為，共和黨將出手阻擋這條針對偏見犯罪的法案，但最雙方的協商過程卻出乎意外地順利。

上周參院順利通過慶野慶子的提案，同意指派官員至司法部加速檢視仇恨犯罪，並且改進州與地方單位回報仇恨犯罪的準則。慶野慶子也與共和黨籍參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)提出修正案，調整法律措詞。

柯林斯與其他共和黨議員先前對法案最初的措詞感到擔憂，尤其是仇恨犯罪與新冠病毒的關聯。與廣野慶子的修正案中，將「新冠肺炎仇恨犯罪」改為「仇恨犯罪」，並將對象更明確指出為亞裔。

另一修正案由民主黨籍參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)與共和黨籍參議員摩根(Jerry Moran，堪薩斯州)提案，將補助地方與州政府的仇恨犯罪回報。

仇恨犯罪 亞裔 參院

上一則

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

延伸閱讀

參院反仇視亞裔案19日表決 民主黨謀跨黨合作

參院反仇視亞裔案19日表決 民主黨謀跨黨合作
殉職國會警察伊萬斯 13日移靈國會大廈

殉職國會警察伊萬斯 13日移靈國會大廈
拜登對中強硬政策 國會議員：將成兩黨支持議題

拜登對中強硬政策 國會議員：將成兩黨支持議題
拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題

拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
一位父親爆料，某天用幼兒園提供的即時網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐。 圖／《每日星報》

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

2021-04-12 13:32
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻