反亞裔仇恨法案 參院21日投票 可望過關

參院多數黨領袖舒默表示，參院將在21日投票表決保護亞裔，嚇阻仇恨犯罪的法案。圖為舒默(前右二)與眾議員孟昭文(前中)等人召開記者會，說明該案進度。(美聯社)

參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)19日表示，參院將在21日投票表決保護亞裔 ，嚇阻仇恨犯罪 的「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)。

法案由民主黨籍日裔參議員慶野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)與華裔眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)發起，將指示司法部加速檢視新冠肺炎有關的仇恨犯罪。法案預計給予地方執法單位更多支援，以因應針對亞裔的暴力行徑，並限制去年新冠疫情爆發以來常見的歧視字眼。

目前法案幾乎獲得兩黨共識。不過舒默表示21日投票前，參院計畫考慮增加兩個獲得兩黨共識的修正案，上周表決以92比6通過，開始對提案進行辯論。消息人士指出，修正案有機會通過。

舒默說：「每天都有亞裔被陌生人仇視並受傷，我們無法坐視不管。周三我們將對法案進行投票，我認為沒有人會反對這項立法。如果有人反對，那真的是非常可恥的行為。因為這攸關美國價值，我們將通過立法，並解決仇恨犯罪。」

自從拜登總統上任以來，兩黨間的嫌隙日益漸增，通過仇恨犯罪法案需化解雙方的緊繃態勢。許多民主黨議員認為，共和黨將出手阻擋這條針對偏見犯罪的法案，但最雙方的協商過程卻出乎意外地順利。

上周參院順利通過慶野慶子的提案，同意指派官員至司法部加速檢視仇恨犯罪，並且改進州與地方單位回報仇恨犯罪的準則。慶野慶子也與共和黨籍參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)提出修正案，調整法律措詞。

柯林斯與其他共和黨議員先前對法案最初的措詞感到擔憂，尤其是仇恨犯罪與新冠病毒的關聯。與廣野慶子的修正案中，將「新冠肺炎仇恨犯罪」改為「仇恨犯罪」，並將對象更明確指出為亞裔。

另一修正案由民主黨籍參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)與共和黨籍參議員摩根(Jerry Moran，堪薩斯州)提案，將補助地方與州政府的仇恨犯罪回報。