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針對「黑人的命也是命」？佛州通過反暴動法

編譯潘勛／綜合18日電

共和黨掌控的佛州參議會上周通過法案，擬對暴力抗議者採更嚴厲刑罰，讓去年非裔遭警方殺害期間，州長德桑提斯(Ron DeSantis)鼓吹的因應之道獲得重大立法勝利；德桑提斯表示，迫不及待想簽字，讓法案變成州法。

美聯社報導，一旦德桑提斯簽字立法，凡在抗議時暴動或動用暴力，將處以更重刑罰，另警方可拘留遭逮捕示威者，直到首度出庭；組織或參與暴力示威者，另將受到新的罪名指控。新法另規定，警方鎮壓暴力抗議時，地方政府若出手干預，往後不得免除民事責任。

佛州參院對本法案意見不一，票決過關時機，正值犯下非裔佛洛伊德致死案的前明尼亞波利斯警察沙文(Derek Chauvin)受審期間。

本案歷經數周聽證，民權運動的精神及種族歧視的幽靈一直穿梭期間；但共和黨籍州參議員胡伯(Ed Hooper)表示，自己不敢打包票本案與種族歧視無關，但他仍與占大多數的黨籍議員一起投下贊成票，讓本案過關。胡伯表示，自己衷心相信，國家直到世界末日都會是法治與秩序的國家。

本案今年稍早提出時，有些支持者聲稱法案是想回應1月6日國會山莊遭暴民攻擊案，圍攻國會者大多數是前總統川普的白人支持者；但反對一方則駁斥此說，認為本法案旨在攻擊「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，另想箝制言論自由，損害和平集會權利。

不過，德桑提斯表示，該項立法讓捍衛佛州民眾和平集會的憲法權利，還有披著和平抗議卻遂行暴力的人受到懲治，兩者之間取得適切平衡。

本案審理期間牽動強烈情緒，全州都有社區活躍人士到州首府集結，要求州議會放棄本項立法。

佛州參院民主黨團領袖法爾默(Gary Farmer)表示，黨團明白州長立法的用意，不能讓他予取予求。

佛州 種族歧視 參院

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