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新英格蘭地區春天下起4月雪 專家這麼說

編譯周芳苑／綜合16日電
春天才剛報到，新英格蘭地區16日卻面對強風、陣雨和厚重濕雪來襲。圖為緬因州的草地覆蓋白雪。(美聯社)
春天才剛報到，新英格蘭地區16日卻面對強風、陣雨和厚重濕雪來襲。圖為緬因州的草地覆蓋白雪。(美聯社)

春天才剛報到，新英格蘭地區16日就因一場風暴回到寒冷吹狂風的現實裡，面對強風、陣雨和厚重濕雪。

盛開鮮花一下子被雪覆蓋，天氣變化何其快；但專家說這不足為奇，幾乎每年4月或多或少都會下雪，麻州波士頓最近一次4月無雪例外是2012年。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學家波爾(Andy Pohl)說，新罕布夏州西部斯波福德市(Spofford)截至中午降雪一呎，沿海風速達每小時40哩。

這場雪涵蓋紐約哈德遜河谷一直到紐約北部、再經新英格蘭向東延伸。

風雪造成零星停電、路面濕滑；緬因州收費公路上，三輛汽車在降雨轉為降雪前一小時滑行相撞，其中一輛車起火，所幸駕駛逃脫無傷。

麻州霍利鎮(Hawley)積雪七吋(18公分)，另兩個城鎮Plainfield和Rowe積雪各約為六吋；康州的斯塔福德(Stafford)積雪超過三吋。

佛蒙特、新罕布夏、緬因和麻州大片地區發出冬季氣候警告，某些地區風暴可能持續到星期六。

人們享受暖意之際突然下雪，氣溫驟降到華氏34度，難免沮喪，但這就是新英格蘭春季的常態。

波士頓環球報報導，由於大氣仍相對寒冷，4月仍很容易下雪；新格蘭地區16日清晨空氣就冷到可下雪；春季暴風雨很難預測，氣溫相差華氏一、二度就足以讓降雨轉為降雪，這次沒想到靠近市區的地方也積雪，多數植物不致於受害，比較嬌嫩的花朵也許會被壓壞。

新英格蘭地區17日預計將多雲涼爽，溫度約華氏40度，周日將更暖和，可望回到4月華氏50多度的平均氣溫。

新英格蘭 麻州 降雪

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