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前副總統潘斯連續兩周「心率低」 開刀裝心律調節器

記者張聲肇／綜合報導
前副總統潘斯連續兩周「心率低」，於14日開刀裝心律調節器。(美聯社)
前副總統潘斯連續兩周「心率低」，於14日開刀裝心律調節器。(美聯社)

前副總統潘斯連續兩周「心率低」，於14日開刀裝心律調節器，他的辦公室15日宣布手術成功，不久即可「完全康復，恢復正常活動」。

潘斯2016年獲提名為副總統候選人時，就公布健康狀況，包括心電圖呈現「左束支傳導阻滯」(left bundle branch block)，為胸悶者類似心肌梗塞的問題。

手術在華府郊區維吉尼亞州瀑布教堂市的費爾法克斯醫院心臟部門進行。今年1月，潘斯夫婦離任後就住在瀑布教堂市。

61歲的潘斯感謝艾諾瓦心臟及心血管研究中心醫師、護士和員工快速、專業的醫療照顧，他特別提到艾特華特(Brett Atwater)和德黑蘭尼(Behnam Tehrani)兩位醫師。他也不忘家鄉醫師朋友巴斯克(Michael Busk)和塔列丘(Charles Taliercio)給他的專業忠告。

過去幾個月來不斷有傳言，指潘斯可能在為2024年出馬競選總統做準備。他離開白宮後，不回印第安納州老家，而定居華府地區，並且很快加入各種公眾活動，更加深了這項傳言的「可信度」。

共和黨策士指出，潘斯以訪問學者身分加入保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)、不斷應邀公開演講，顯示他有意角逐公職，包括競選總統。

此外，他也撰寫讀者投書和意見專欄，甚至發表影音播客文章，宣揚川普任內的成就。不過，他因為不挺川普的「選舉作弊」論，遭川普鄙夷。川普不服2020年選舉結果，指選舉出現弊端，拜登「偷走」他的勝選，但最高法院未受理相關訴訟。

直到今年3月，川普對潘斯的不悅仍有跡可循，例如川普被問到誰可當共和黨領袖時，列舉了佛州州長和兩名挺他的參議員，就「省略」潘斯的名字。川普由於誤解潘斯副總統兼參院議長，有辦法讓選舉結果翻盤，才對自己四年任期的副手耿耿於懷；事實上，潘斯沒那個職權。

但是，川普的死忠粉絲跟著川普，特別是參加國會暴亂的那一群，不原諒潘斯盡忠職守，依憲法讓政權和平轉移給拜登。依目前的局勢看，潘斯若要走2024年前進白宮的路，非有川普陣營的支持不可。

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