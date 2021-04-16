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2017年130萬人未報稅 13億退稅恐歸國庫

記者顏伶如／綜合報導
約130萬納稅人未申報2017年度聯邦個人所得稅，累計13億元退稅尚未領取。國稅局提醒這些民眾盡快行動，提交2017年度稅表。(Getty Images)
約130萬納稅人未申報2017年度聯邦個人所得稅，累計13億元退稅尚未領取。國稅局提醒這些民眾盡快行動，提交2017年度稅表。(Getty Images)

數百萬民眾仍在等候紓困現金支票，為款項何時入帳而焦慮的此時，某些民眾則有機會拿到一些現金做為救急之用。國稅局(IRS)表示，約130萬納稅人因故並未申報2017年度聯邦個人所得稅，累計13億元退稅迄今尚未領取(unclaimed)。逾期未領的退稅若超過年限仍無人領取，最後將歸財政部國庫所有。

國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)表示：「我們希望協助民眾拿到退稅，不過他們必須盡快行動，提交2017年度納稅申報單(tax return)。」

受到疫情影響，今年報稅截止期限已由原本的4月15日延至5月17日，納稅人有更多時間可以處理報稅問題。國稅局估計，有機會拿回尚未領取的2017年退稅金額，中位數為865元。

住在阿拉斯加州，2017年並未申報聯邦所得稅的民眾，有機會拿回退稅的中位數為960元。同樣的狀況若是馬里蘭州、維吉尼亞州州民，可望拿到退稅中位數則為872元、827元。在華府特區民眾可拿回約878元。麻州州民可望拿回退稅中位數最高，約978元。

根據法律規定，納稅人有三年時間可申請退稅，因此今年5月17日將是拿回2017年度所得稅退稅的最後機會。國稅局表示，某些民眾可能符合專為中低收入工作家庭提供的「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit，簡稱EITC)，以2017年度為例，抵稅額最高為6318元。

國稅局發言人史密斯(Eric Smith)指出，雖然距5月17日報稅期限還有一個月，但若要尋找舊資料，並確認資料無誤，時間並不多了。

如果2017年度的W-2報稅表格等文件已遺失，民眾應立即跟雇主、銀行或相關企業聯絡。史密斯說，若隨後幾年也都未報稅，包括2018年、2019年，最好盡快一併完成申報。

他表示，如果隨後幾年未報稅，申請2017年度退稅的作業將出現延誤，補報前幾年的稅並無法採行電子報稅，必須填寫紙本表格之後寄給國稅局，不同年度的納稅申報單分別放在不同信封寄出。

退稅 報稅 國稅局

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