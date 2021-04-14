3000元兒童紓困金 7月起發放 8300萬名孩童受惠

國稅局長瑞狄格。(美聯社)

國稅局 長瑞狄格(Charles Rettig)13日向國會參院財政委員會(Senate Finance Committee)表示，美國家庭7月起將收到2021年度的兒童抵稅福利 ，每名6至17歲孩童可領取3000元；他也表示，由於疏忽、詐騙和缺乏追討欠稅資源，國稅局一年可能少收1兆元稅金。

擴大兒童抵稅福利的新法是拜登 總統3月簽署1.9兆元「美國救援法案」(American Rescue Plan)的一環，根據該法，家庭中每名6至17歲孩童可領取3000元的年度兒童抵稅補助款，六歲以下兒童則可領取3600元。

瑞狄格數周前曾告訴議員，國稅局因為報稅季延長而焦頭爛額，可能沒有足夠時間與資源處理兒童抵稅福利，無法確定能否在7月發放；不過他13日告訴議員：「我們準備好了，萬一我們最後因為無法預見的情況而無法如預期發款，我們會通知諸位與參院財政委員會。」

這波擴大抵稅預計從7月開始至12月；往常每名6至17歲孩童的每月補助款250元，6歲以下則為300元。瑞狄格表示，有小孩的家庭必須申報2020年所得稅才能領取補助款，每戶家庭領取補助的孩童數無上限。

進步派智庫「課稅與經濟政策研究所」(Institute on Taxation and Economic Policy)研究指出，全美家庭中約有8300萬名孩童會因此受惠。

此外，瑞狄格在三小時的作證時也表示，國稅局一年可能少收1兆元稅金；他表示，根據2011年至2013年納稅年度的稅收缺口，即應收稅款與欠稅的差額，國稅局年度少收4410億元，此數據將於明年更新。

隨著加密貨幣和海外來源收入攀升，加上外界估計未來十年稅稅收缺口達7.5兆元，這表示國稅局過去研究很可能低估缺口數字；瑞狄格指出：「要說稅收缺口恐達或超越每年1兆元，這也不奇怪。」

民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)稱這是讓人「下巴掉下來的數字」，但稱讚拜登政府擬在新預算案中增加10%國稅局預算。國稅局先前預估，在查稅方面每投資一元，就能多要回五至七元的稅收。