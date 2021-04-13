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堵非法移民 美國再出招 要求中美洲3國派軍駐邊境

記者顏伶如╱綜合報導
白宮國內政策委員會移民議題總統特別助理泰勒‧莫朗表示，拜登政府已與墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉達成加強邊境管控協議。(MSNBC電視台截圖)
白宮國內政策委員會移民議題總統特別助理泰勒‧莫朗表示，拜登政府已與墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉達成加強邊境管控協議。(MSNBC電視台截圖)

白宮國內政策委員會(Domestic Policy Council)移民議題總統特別助理泰勒‧莫朗(Tyler Moran)12日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，拜登政府已與墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉達成加強邊境管控協議，目標在於阻止大批移民持續湧入美墨邊境。她說，如果只把注意力放在邊境，而未解除問題背後的根本原因，將有見樹不見林之虞。

莫朗指出，美國已經與墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉達成協議，三個友邦願意配合美方要求，各自增派軍隊進駐邊境地區。

她說，這項協議不但可以避免人口販賣集團、偷渡客與犯罪集團剝奪希望前往美國的兒童，也能保護這些兒童。

對於解決美墨邊境的移民危機，她表示，拜登政府採取雙管齊下策略，包括在美國國內處理無成年人陪伴的無證兒童，並且針對為何中美洲國家民眾要朝美國遷徙，提出治本之道。

她說：「我們正在設法解決為什麼大批中美洲民眾來到美國的原因。這點很重要。如果只把問題放在邊境而已，就無法解決為什麼民眾會來到邊境的根本原因。」

莫朗表示，拜登已有計畫藍圖，正與副總統賀錦麗聯手解決問題。

聯邦海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)統計顯示，今年3月間在美墨邊境查獲17萬1700名非法移民，其中沒有成年人陪伴的無證兒童，人數更是創下新高。

美墨邊境 美國 非法移民

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