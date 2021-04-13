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被撤輔導職位協議上報 「虎媽」控耶魯違反保密協議

記者顏伶如╱綜合報導
2011年出版「虎媽戰歌」而成名的58歲華裔教授蔡美兒，遭控邀請少數大一新生在家聚餐喝酒，被耶魯大學法學院以違反協議為由解除輔導新生任務。(Getty Images)
2011年出版「虎媽戰歌」而成名的58歲華裔教授蔡美兒，遭控邀請少數大一新生在家聚餐喝酒，被耶魯大學法學院以違反協議為由解除輔導新生任務。(Getty Images)

2011年出版「虎媽戰歌」(Battle Hymn of the Tiger Mom)而成名的華裔教授蔡美兒(Amy Chua)，遭控邀請少數大一新生在家聚餐喝酒，被耶魯大學法學院以違反協議為由解除輔導新生任務。不過，蔡美兒對耶魯法學院全體教職員工發表公開信寫道，不實指控都是來自一群對她的爭議論點持有不同看法的少數學生。

58歲的蔡美兒從2001起在耶魯法學院任教，她的丈夫魯本菲爾德(Jed Rubenfeld)也是耶魯法學院教授，但去年遭控性騷擾女學生，經校方調查後遭到停職兩年。

獨立經營的耶魯大學學生報紙「耶魯每日新聞」(Yale Daily News)上周報導，蔡美兒原本擔任大約15名大一新生的輔導老師，為新生提供課外輔導並安排聚會等，但有學生向校方檢舉蔡美兒疫情期間在康州家裡開派對，邀集被她輔導的學生參加並提供飲酒，魯本菲爾德也參加聚會，明顯違反蔡美兒2019年與學校簽訂協議，保證不會在教室外與學生互動或喝酒。

「耶魯每日新聞」報導，耶魯法學院院長葛肯(Heather Gerken)曾在2019年12月一封信中寫道，校友指控蔡美兒跟學生在一起酗酒，並且對學生及其他教授發表不當言論。信中指出，根據校方與蔡美兒協議，蔡美兒在2020-2021學年度裡將不會繼續對少數學生教學或提供課外輔導，直到校方確認不當行為絕不再出現為止。

報導指出，曾參加蔡美兒住家派對、剛從耶魯法學院畢業不久的一名女性校友匿名受訪時說，蔡美兒及魯本菲爾德在派對上對學生的外表發表酸言酸語，還爆料他們與學生之間的私人關係，親身經歷的感覺是非常不舒服。

報導指出，校方對蔡美兒的處分還包括未透數金額的罰款。

蔡美兒註明8日的公開信中則寫道，學校把協議內容洩露給學生報紙，顯然違反保密協議，學生報紙則故意扭曲她與耶魯法學院在2019年簽訂的協議。

她在公開信中說，感覺自己公開遭到處罰及羞辱，完全沒有經過公平程序，校方應該調查保密協議為何遭到破壞。她也說，並不會要求恢復擔任新生輔導老師的任務。

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