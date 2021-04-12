全女性陣容值勤 佛州消防局「娘子軍團」暴紅

佛羅里達棕櫚灘花園消防局五名女消防隊員輪班執勤時，清一色都是女性。(美聯社)

佛羅里達棕櫚灘花園消防局(Palm Beach Gardens Fire Rescue)的一群女消防隊員去年創造歷史，輪班執勤時，清一色都是女性；她們的事蹟在社群媒體 上風靡一時，鼓舞廣大女性，成為大眾關注的焦點。

克雷斯蒂娜‧克拉考斯基(Krystyna Krakowski) 是棕櫚灘花園消防局的一員，回想當初當剛進局裡時，身邊的女性同仁相當稀少，與現今情況相差甚遠。

這群女消防員表示她們無論是在身體素質或其他方面，皆與男性持有相同標準，茱莉‧杜德立(Julie Dudley)說：「我從第一天起就非常努力讓自己變強壯」，曾有訓練指導員讓她做女生版的伏地挺身，但她一口回絕，認為自己可以做到與男性相當的鍛鍊。

全由女消防員執勤的那天，棕櫚灘花園消防局的男性同仁鼓勵她們、為她們打氣，大隊長傳訊息告訴她們：「女士們，祝好運，今天所有的目光都在妳們身上，讓大家看看妳們的厲害。」

佛羅里達棕櫚灘花園消防局五名女消防隊員輪班執勤時，清一色都是女性。(美聯社)

在成功之前，她們也經歷過許多挑戰與阻礙，克拉考斯基在以前的部門工作時常受人欺負；凱爾西‧克茲瓦達(Kelsey Krzywada)說她在第一間消防訓練學校時，指導員不願幫助她，她以前的伴侶也曾因為她的消防員身分離開她。

全女性消防員值勤的事蹟暴紅後，社群媒體上大部分的評價都是正面的，但也有人批評，有人問：「失火時妳們要怎麼扛著我300磅重的丈夫逃出室外？」杜德立說：「好吧，我們做不了，而且我可以告訴你我們局裡也沒有男性能做到。」在身體素質方面，女消防員確實面臨挑戰，但她們也知道該如何有效的工作，而非一味依靠蠻力。

在去年廣受關注後，棕櫚灘花園消防局也收到不少女生的私訊，表示想加入滅火英雄的行列，對此她們表示歡迎，同時給出如何入行的建議。