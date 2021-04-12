10年內聘5000人 聯合航空募機師 盼半數女性或少數族裔

聯合航空13日開始招訓機師，此次招募計畫希望至少包含一半的女性或少數族裔。(美聯社)

全美航空界龍頭聯合航空(United Airlines)上周宣布，將新增機師招訓的方法。預計未來10年之內，聘用5000位飛行員，也包括從未有過飛行經驗的應徵者。聯合航空此次的招募計畫注重新進飛行員的多元組成，希望至少包含一半的女性或少數族裔。

聯合航空表示，將自13日開始接受申請，申請通過後，將前往聯合航空去年於亞利桑那州買下的飛行學校受訓。

世界上很多大型航空公司，針對飛行員的訓練各自有自己的一套培訓計畫，例如德國漢莎航空(Lufthansa)就會招募毫無飛行經驗的人，從零開始一步一步帶他們飛上藍天。

聯合航空此次主要參考了漢莎航空的訓練方法，為自己打造本年度的招訓計畫。不過，聯合航空也表示，傳統的招募方法不會廢除，例如招募退役飛官。

過去一年受疫情 影響，許多航班無法順利起飛。不過隨著旅遊業重啟在即，雖然不太可能立刻重回2019年的載客水準，但接下來航空公司將會面臨人力短缺的問題，特別是因為許多飛行員都已屆65歲的強制退休年齡。因此聯合航空宣布，將盡速進用300名新任飛行員，其中部分在疫情前已取得聯合航空的條件式聘用。

傳統飛行員訓練模式最為人詬病之處，就是年輕飛行員訓練用的活塞式發動機，與現在大型客機用的渦輪式發動機不是同一種概念。對此，聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)表示，聯合航空的培訓計畫，「將特別側重於讓學員成為一個現代商業客機的駕駛，而不是自家小飛機的飛行員」。

聯合航空此次招募計畫的另一亮點，是注重學員的多元組成。

聯合航空指出，現在的女性飛行員約占7%，少數族裔飛行員則約13%。這一次的招募計畫，期待可以有至少一半的比例，由女性及少數族裔組成。因此，將會與傳統上非裔學生較多的德拉瓦州 立大學(Delaware State University)、北卡羅來納州 立伊麗莎白城大學(Elizabeth City State University)與漢普頓大學(Hampton University)合作，為飛行學院招募新血。