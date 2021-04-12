下1步奪金人？趙婷「無依之地」拿DGA獎再擒英國奧斯卡

「無依之地」導演趙婷被看好將成為首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。(美聯社)

華裔導演趙婷 以電影「無依之地」(Nomadland，又譯「游牧人生」)於10日拿下第73屆美國導演工會獎(DGA)最佳導演獎，她不僅是歷來奪得此獎的唯二女性之一，也是首位獲此獎項的首位亞裔女性。

趙婷在11日再以「無依之地」一片贏得有「英國奧斯卡 」之稱的英國電影學院獎(BAFTA)四項大獎，包含最佳影片獎、最佳導演等，讓她在本月底奪得奧斯卡金像獎的呼聲再升高。

在美國導演工會獎項中，趙婷是透過視訊軟體Zoom在線上領獎，並向每位競爭對手一一致敬，包括「花漾女子」(Promising Young Woman)的導演埃默拉爾德芬內爾(Emerald Fennell)；「夢想之地」(Minari)韓裔導演李艾薩克鍾(Lee Isaac Chung)；「曼克」(Mank)執導大衛芬奇(David Fincher)；以及「芝加哥七人案：驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)的艾倫索金(Aaron Sorkin)。

美國導演工會獎向來被視為是奧斯卡最佳導演獎的風向球；趙婷獲此殊榮之前，凱薩琳．畢格羅(Kathryn Bigelow)是唯一獲得DGA最佳導演獎項的女性，她在2010年以「危機倒數」(The Hurt Locker)拿下奧斯卡最佳導演獎。

在英國電影學院獎項中，趙婷也是繼演凱薩琳·畢格羅之後，第二位獲得最佳導演的女性，同時還是第一位獲此殊榮的亞裔女導演，「無依之地」另外贏得最佳女主角與攝影獎。

趙婷於線上發表得獎感言，感謝在現實生活中歡迎她及拍攝團隊的遊牧民族，她說：「謝謝你們讓我們知道衰老是人生中美好的一部分，是我們都應該珍惜、慶祝的旅程，我們對待長者的方式充分展現我們的社會是什麼樣貌，而我們需要做得更好。」

高齡83歲的霍金斯(Anthony Hopkins)以「父親」(The Father)一片奪得最佳男主角，成為史上年齡最高的影帝，擊敗人氣高的已故男星查維克博斯曼(Chadwick Boseman)；「父親」另外拿下最佳改編劇本獎。

最佳外語片得主為「醉好的時光」(Another Round)，該片由丹麥名導湯瑪斯凡提柏格(Thomas Vinterberg)執導。

南韓實力派資深女演員尹汝貞以「夢想之地」榮獲女配角獎，並在發表感言時為菲利普親王逝世傳達哀悼之意，還開玩笑說她非常高興能得獎，因為大家都知道英國人「非常勢利」。

英國電影學院去年擴大投票成員並調整規則，以解決名單缺乏多元性的問題，2020年是該獎項連續第七年沒有任何女性入圍最佳導演，且去年演員獎項入圍清一色為白人，受到外界抨擊。

今年入圍名單明顯更多元，六位最佳導演入圍者中有四位女導演，趙婷即為其中一員，當被問到獲獎對於影業的亞裔女性意味著什麼，她回答：「如果這表示更多像我一樣的人能夠實現夢想，那麼我非常感激。」

BAFTA通常於奧斯卡頒獎典禮的前一、兩周舉行，今年由於疫情影響，兩個獎項皆已推遲，奧斯卡將於本月25日登場。