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龍捲風席捲南部各州 路易斯安納州至少1死7傷

記者胡玉立／綜合報導
佛州彭薩科拉10日遭暴風雨襲擊，豪雨使得道路嚴重積水。(美聯社)
佛州彭薩科拉10日遭暴風雨襲擊，豪雨使得道路嚴重積水。(美聯社)

龍捲風10日自清晨起一路席捲南部各州，路易斯安納州至少有一人喪生、七人受傷，密西西比州的樹木和電線桿倒塌，阿拉巴馬州沿海城市降下如棒球大小的冰雹，佛羅里達州西北部有建築物被夷為平地；國家氣象局表示，襲擊路州當地的龍捲風為EF3級龍捲風，時速130至140哩。

路易斯安納州聖蘭德里區(St. Landry Parish)區長傑西·貝拉德(Jessie Bellard)證實，10日凌晨2時左右龍捲風來襲，住在帕爾米托(Palmetto)的27歲居民希加雷達不幸死亡，另有七人受傷送醫。

至於在密西西比州蘭金郡(Rankin County)，有電線和樹木被龍捲風摧毀，幸無人受傷。

貝拉德表示，「我們為所有受到風暴影響的家庭祈禱，也將盡全力協助他們。」由於有成千上萬用戶失去電力，工作人員正努力清理碎片並恢復供電。

國家氣象局(National Weather Service)10日凌晨12時先對路易斯安納州和密西西比州部分地區發出警告，指有一對強烈「龍捲風」可能造成威脅、還有冰雹和風速每小時80哩。凌晨1時22分，氣象局進一步對包括帕爾梅托在內的路州部分地區發布龍捲風警告。

10日上午6時和9時，氣象局也分別對佛羅里達州部分地區發出龍捲風警告。

佛州巴拿馬市海灘(Panama City Beach)一戶人家和一間雜貨店被疑似龍捲風夷為平地；照片顯示，一家商店屋頂和牆壁被掀開，店內櫃檯、貨架和陳列的商品卻仍立在原地；無人受傷。

佛州彭薩科拉(Pensacola)一家市區啤酒廠屋頂被暴風颳走；風暴過後，佛州西北部約3萬戶停電。

受害的啤酒廠店東薩雅思(Veronique Zayas)表示，「我們的屋頂全毀，水淹掉了很多設備。釀酒師傅通常一早5時或6時會來釀酒，幸好當時沒人，無人受傷。」

在阿拉巴馬州奧蘭治海灘(Orange Beach)，不少汽車的擋風玻璃被冰雹打碎，有些冰雹和棒球一樣大。

龍捲風10日自清晨起一路席捲南部各州，佛州彭薩科拉一座釀酒廠的屋頂被掀空，員工在...
龍捲風10日自清晨起一路席捲南部各州，佛州彭薩科拉一座釀酒廠的屋頂被掀空，員工在現場清點損失。(美聯社)

龍捲風 阿拉巴馬州 路易斯安納州

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