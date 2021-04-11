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今年大西洋颶風季 估將連6年超平均強度

記者張聲肇／綜合報導
氣象專家預測，今年美國將有17個暴風，將連續第六年高於平均；圖為去年5月，熱帶風暴「伯莎」形成時的雲圖。(美聯社)
氣象專家預測，今年美國將有17個暴風，將連續第六年高於平均；圖為去年5月，熱帶風暴「伯莎」形成時的雲圖。(美聯社)

科羅拉多州立大學氣象專家發布第一個長期預測，說今年大西洋颶風季強度將連續第六年高於平均，且有可能接近「超高強度」的紀錄。

2020年大西洋暴風有被命名的共有30個，這是史無前例的紀錄；科州大專家預測今年將有17個暴風，比歷年平均12.1幾乎多出五個；颶風會有八個，也多於歷年平均6.4個。

這項預測對聞風色變的墨西哥灣沿岸(Gulf Coast)居民而言，絕非好消息。許多這一帶的居民仍在和去年的羅拉、麥可、哈維颶風後遺症奮鬥。2016年來，波多黎各、巴哈馬、古巴、維京群島和中美洲各國迭遭超大颶風重擊。

科州大科學家說，今年可能會有四個大型颶風襲擊大西洋沿岸地區，過去30年來的年度平均只有2.7個；三級或每小時111哩以上的風速，稱為大型颶風。

預測報告的領銜作者克勞茲巴赫(Philip Klotzbach)預估，今年美國本土48州遭大型颶風襲擊的機率接近70%，高於往年平均50%。

美國東岸和墨西哥灣沿岸地區遭大型颶風肆虐的機率各為45%，同級颶風侵襲加勒比海地區的概率達58%，部分原因是海平面溫度「不正常的高」，聖妞效應持續趨緩也是原因之一。

克勞茲巴赫去年的預測和今年完全一樣，包括大型颶風四個，結果2020颶風季共出現六個大型颶風，強度也比他預測的高出21%。

關於今年再度高於平均的原因，他說太平洋的聖嬰現象會影響大西洋的氣象，聖妞也會改變大西洋上的風向、風速和高度，聖妞效應今年無法配合大西洋的颶風季，因此美東和灣區風雨強度仍將持續高於歷年平均。

颶風 美國 墨西哥

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