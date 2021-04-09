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「大紐約華人教育基金會」獎學金 開放申請

記者朱蕾／紐約報導
大紐約區華人教育基金會2021年獎學金開放申請。圖為去年因疫情改為線上舉辦的獎學金頒獎典禮。(本報檔案照)
大紐約區華人教育基金會2021年獎學金開放申請。圖為去年因疫情改為線上舉辦的獎學金頒獎典禮。(本報檔案照)

紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)2021年獎學金即日起開放申請，面向將在今秋進入大學的12年級華裔學生，提供四項獎學金共16個名額，得主最多可獲大學四年、共2萬元獎學金，申請截止日期為6月15日(周二)。其中雲吞食品公司獎學金面向全美華生

今年的獎學金具體包括：六個雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)，提供每名得主1萬元；兩個按家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名得主2萬元；六個優秀獎學金(Merit Scholarship)，每名得主4000元；兩個新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)，每名得主4000元；學生須在2018年1月1日後來美。獎學金分四年平均發放，支票將直接寄到得主就讀的大學，以補助學費。

雲吞食品公司獎學金面向全美華生，其他三種獎學金面向紐約、新州和康州的華生；申請人任選一項申請，得主將由獎學金委員會篩選，也會自動審核申請人符合資格的其他獎項。

根據要求，申請人須是全職學生；有優秀成績證明，平均分(GPA)達到3.5或以上；參與學校或社區活動，顯示出在課餘活動中的領導力或曾得獎；提供一封推薦信，推薦人須熟悉申請學生，例如老師或學生顧問。

申請人還需提交一篇自傳，說明個人興趣、目標、願望、特殊情況或克服的困難；新移民申請人須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷；家庭財務需要也會予以考慮。

雲吞食品公司獎學金的申請人，需提供家長/法定監護人在美國的亞洲餐館工作至少一年的證明，例如W-2納稅表或其他文件，以及法院指定監護人證明。受新冠疫情影響，很多餐館被迫停業或裁員，今年的篩選標準也將酌情調整，如果家長/法定監護人失業，學生可提供他們曾在餐館工作至少一年、以及失業日期或餐館停業日期的證明。

學生請登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org、在「Students & Parents」頁面申請，若有任何問題可發送電子郵件至[email protected]，或致電(631)320-8854、(929)335-3537；若在線申請有不能克服的困難，也可填寫書面表格申請，請通過上述聯繫方式詢問詳情。

大紐約區華人教育基金會2021年獎學金開放申請。圖為2019年獎學金頒獎典禮。(...
大紐約區華人教育基金會2021年獎學金開放申請。圖為2019年獎學金頒獎典禮。(本報檔案照)

華生 紐約 移民

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