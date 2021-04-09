申請暴增 常春藤名校錄取率創新低 哈佛3.4% 哥大3.7%

疫情爆發後常春藤盟校及其他知名院校放寬申請資格，不要求SAT和ACT考試成績，使各校申請人數大增，造成常春藤盟校錄取率創下新低。圖為哈佛校園一景。(Getty Images)

常春藤 盟校及其他知名大學，在疫情爆發後放寬申請入學資格，並取消SAT和ACT考試成績錄取標準，僅作為參考依據，使各校在今秋的申請件數爆增；然而，也因此拉低了錄取率，常春藤盟校錄取率創下新低。不過，申請人群體更加多樣化，少數族裔和家庭第一代大學生增加。

名列前茅的名校如哈佛大學 (Harvard U.)和哥倫比亞大學(Columbia U.)都已在6日晚間公布錄取結果；今年哈佛大學錄取率僅3.4%，比去年的4.9%下降；哥大則從去年的6.1%降至3.7%，兩家學校錄取率都是史上最低。

其他常春藤盟校的錄取率，也都比去年下降許多：普林斯頓大學(Princeton U.)錄取率則是4%，耶魯大學 (Yale U.)為4.6%，布朗大學(Brown U.)5.4%，賓州大學(University of Pennsylvania)5.7%，達特茅斯學院(Dartmouth College)為6.2%。

疫情影響導致許多中學生今年面臨教育資源受限的困境，即使是參加SAT和ACT的考試的人數也都不平均，因此許多學校不要求申請人提供這兩項考試成績，也導致名校出現海量般的申請案。

以哥倫比亞大學為例，今年的申請人數成長51%，哈佛大學也成長42%；其他成長幅度達兩位數的學校還包括布朗大學(27%)、達特茅斯學院(33%)、普林斯頓大學(15%)、賓州大學(33%)、以及耶魯大學(33%)。

哈佛大學從5萬7435名申請者中錄取了1968人。亞裔入學率從去年的24.5％成長到27.2％，女生過半佔52.9％；家庭第一代大學生20.7％。

普林斯頓大學今年共收到3萬7601份常規申請書，比上一年增加4765人；錄取的新生中，家庭第一代大學生22%，高於去年的17%。新生中有68％自我認同為少數族裔或混血兒。

儘管申請量增加15％，在取消以考試成績作為錄取標準之一後，各校錄取的學生應是更多元；以賓州大學為例，在所有一般申請案件中有26%的人沒有提交考試成績；但被錄取的學生中有18%符合「裴爾獎助金」(Pell grant)的低收入資格，前一年公布符合該獎學金申請標準的學生有20%。

哈佛大學今年公布符合裴爾獎助金申請資格的學生也只略高於20%。