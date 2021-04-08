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殉職國會警察伊萬斯 13日移靈國會大廈

記者張筠／華盛頓報導
伊萬斯是兩名孩子的父親，他生前一直以「父親」的角色為驕傲。(家人提供)
伊萬斯是兩名孩子的父親，他生前一直以「父親」的角色為驕傲。(家人提供)

本月初在車輛衝撞國會事件中殉職的國會警察伊萬斯(William Evans)，將於13日移靈國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)，國會警方近日公布伊萬斯家人的聲明，「他身為父親、兒子、丈夫、兄弟、朋友，永遠無法被替代。」

從警18年的伊萬斯得年41歲。2日下午，25歲的葛林(Noah Green)開車衝撞華府國會大廈路障，伊萬斯被撞重傷不治，拜登總統、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人均發聲明悼念，白宮和國會也為此降半旗多日致哀。

波洛西和舒默6日宣布，國會大廈圓頂大廳將於13日為伊萬斯舉行紀念儀式，向美國「最無私的公民」獻上崇高的榮譽和紀念。

國會警方6日也公布伊萬斯家人的聲明。他們稱，伊萬斯生前一直以國會警察的職業為榮。

伊萬斯在麻州North Adams長大，熱愛棒球和高爾夫，為人幽默；North Adams市議員、也是伊萬斯的親密友人拉弗勒斯(Jason LaForest)表示，伊萬斯從小就展現體育天賦，成為兩個孩子的父親後，最讓他感到驕傲和滿足的角色就是「父親」。

家人表示，伊萬斯的去世將給家庭留下永遠的空洞，無人能填補他身為父親、丈夫、兄弟、...
家人表示，伊萬斯的去世將給家庭留下永遠的空洞，無人能填補他身為父親、丈夫、兄弟、朋友的角色空缺。(家人提供)

家人表示，他生前最珍視的時光就是與孩子拼樂高、玩卡牌、做手工藝、一起讀哈利波特，「他總是迫不及待向人展示兩個孩子的成就，與人分享他們的成長，孩子們也將他視為榜樣和英雄。」

拉弗勒斯表示，伊萬斯「一心做好本分，保護國會大廈和華府的安全」，他也因幽默感與許多民眾、訪客成為朋友。

伊萬斯2002年畢業於西新英格蘭大學(Western New England University)刑事司法專業(criminal justice)，隔年任國會警察；西新英格蘭大學校長喬森(Robert Johnson)表示，他在校期間常參與各類體育活動，也是學校棒球隊和保齡球隊成員，為人謙恭友善，熱心助人。

伊萬斯生前熱愛棒球和高爾夫，為人幽默謙恭。(家人提供)
伊萬斯生前熱愛棒球和高爾夫，為人幽默謙恭。(家人提供)

警察 哈利波特 新英格蘭

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