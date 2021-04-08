歐記健保特別開放登記 6周逾50萬人

拜登政府為了紓解民眾在疫情期間的醫療保險壓力，重新開放歐記健保登記六周以來，已有超過50萬人登記。圖為政府營運的歐記健保登記網站首頁。(美聯社)

拜登 政府7日表示，俗稱歐記健保 的可負擔健保特別開放登記六周下來，超過50萬人登記，在8月15日截止前，相信還會有更多人加入。

拜登政府以遏止新冠疫情為由，4月1日起增加政府對保費的補助額，減輕被保人的負擔。

拜登在競選時就承諾「充實」歐記健保，希望有朝一日全民都納入健保；新冠病毒襲擊全球以來，經濟大受衝擊，因失業而失去雇主分攤健保的人也急遽增加，拜登上台後迅速要實現競選諾言。

原已參加歐記健保的人可以領取新增的補助額，但要上網或打電話更新納保條件；政府估計，平均每人每個月可少付50元健保費，一年就可省下600元。

聯邦醫療照顧及醫療補助服務中心7日公布的統計顯示，2月15日到3月31日，共有52萬8005人新加入政府贊助的民間保險 計畫，不過這只是36州聯邦HealthCare.Gov保險市場內的數字，加州、紐約州等獨自經營保險網站的地方也算進去，全國新加入的人數會更多。

統計報告另外指出，87萬受保人也符合低收入戶醫療補助（Medicaid）的補助資格。

川普任內，不遺餘力想廢止歐記健保，但新加入歐記健保人數最多的州，多半是票投川普的大州，如佛州、德州和北卡，其中佛州新增人數最多，達14萬6000人。

國會預算辦公室估計，全美國約有3300萬人沒有健保，約佔總人口的十分之一，其中約300萬人受到新冠疫情衝擊而失去保險。民間組織和智庫估計，因疫情失去健保的人，在500萬到1000萬之間。