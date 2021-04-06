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FBI靠臉部、車牌辨識抓國會暴民 引隱私疑慮

編譯洪毅／綜合5日電
今年1月6日國會暴動的調查大量使用臉部、車牌識別技術，引發侵犯隱私的疑慮。(美聯社)
今年1月6日國會暴動的調查大量使用臉部、車牌識別技術，引發侵犯隱私的疑慮。(美聯社)

今年1月6日國會大廈暴動事件，促使聯邦調查局(FBI)啟動史上罕見大規模調查，目前已起訴逾300人；但調查中大量使用臉部、車牌識別技術，引發侵犯隱私的疑慮；此外，調查也凸顯在當今網路科技發達時代，要隱匿自己的蹤跡及行動有多麼困難。

「華盛頓郵報」報導，通過審閱1000多頁文件，顯示除證人之外，透過識別技術、社群網站和機定位等，民眾生活足跡幾乎無所遁形，也揭櫫如FBI等執法單位的巨大權力。

面部識別，指探員透過軟體Clearview AI將暴動影像與駕照、社群網站等照片對比，進而尋覓嫌疑人。

車牌辨識則可尋覓車主行蹤，有案例其細緻度甚至可看到儀表板上方的「讓美國再次偉大」標語；由於遍布全國路燈、測速照相、收費站、警車的車牌辨識裝置，僅Vigilant Systems一間承包商就有50億份車牌資料。

與識別技術搭配，FBI尋求超過900張搜索票，涵蓋了與民眾生活最密切、甚至離不開的網站及通訊公司，包含臉書、Life360、Parler、Snapchat、抖音(TikTok)、推特，追蹤用戶發文。

FBI也搜索蘋果、AT&T、谷歌(Google)、T-Mobile、威瑞森(Verizon)等，以追蹤暴動當天，出現在國會大廈內的手機及其帳戶資訊，透過GPS、藍芽、WiFi連接等，其細緻度甚至及於大廈內的特定房間。

但這些技術也引發爭議；事實上，全國有超過十個城市禁止執法機關使用臉部識別，臉書及谷歌禁止Clearview AI使用其網站的照片，而車牌辨識也遭指違憲。

其次，由於部分技術不夠成熟，因為模糊的臉部或車牌影像，或是誤解社群網站貼文所指而「抓錯人」的疑慮也因此上升。

數位權提倡組織Fight for the Future領袖格爾(Evan Greer)就表示，這些技術固然可幫助抓到極惡之人，卻也可能扼殺言論自由，「當你看到技術用在你不喜歡的人身上時，請記得，這一切也可能發生在你支持的事情上」。

社群網站 FBI 臉書

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