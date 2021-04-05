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污水庫有潰堤之虞 恐掀20呎大浪…佛州進入緊急狀態

編譯潘勛／綜合4日電
佛羅里達州坦帕灣區一座龐大廢水庫有潰堤之虞，當局已宣布進入緊急狀態。(美聯社)
佛羅里達州坦帕灣區一座龐大廢水庫有潰堤之虞，當局已宣布進入緊急狀態。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)4日表示，坦帕灣區一座龐大污水庫有潰堤之虞，州府已宣布進入緊急狀態，工程人員正在努力，設法加固，同時疏散該地區居民，以防可能有高達20呎的「洪水大災」發生。

美聯社4日報導，馬納堤郡(Manatee County)官員表示，最新電腦演算模型指出，老舊的磷酸鹽工廠污水庫萬一潰堤，可能釋出每分鐘3億4000萬加侖的污水，洪水如牆，高約20呎。

據報導，一旦庫水決堤，可能沖垮道路，貯存污水的全套系統也有崩潰之虞。

德桑提斯搭直升機到內角(Piney Point)老舊磷酸鹽礦場上空巡視後，召開記者會表示，按當前態勢，真可能發生洪水成災，當局正設法預防，並設法因應。

當局表示，當地316戶人家已經撤離，有些獲安排住到當地旅社；該區地方監獄不打算撤離，不過獄方正把人犯及工作人員轉移到二樓，一樓則堆起沙袋。

佛州環保廳表示，污水庫主要為海水，再混雜了採礦廢水及雨水，含磷、含氮值升高，水質呈酸性，照理應該無毒。

該污水庫3月開始漏水，馬納場郡官員已洩洪處理，但已查到有個大破洞，危機處理的必要性因此升高，迫使進行第一批撤離，3日宣布進入緊急狀態；部分污水移轉位置，意味隨時可能潰堤。

馬納堤郡官員霍普斯(Scott Hopes)4日表示，郡政府正加倍抽走庫內廢水，不排除全面潰堤，一旦潰堤，內角磷酸肥礦場其他蓄水庫會受到波及而不穩。

佛州環保廳長瓦倫斯坦(Noah Valenstein)指出，另一個污水庫水值含金屬比例較高；「庫內輻射物還是低於地表水排放標準，環保廳一樣不希望庫水流到它地」。

內角區污水庫座落在含磷副產石膏層上，該固態輻射物質是生產磷酸肥料的衍生物。州方官員表示，出現破洞的水庫裡，水並無放射性。

佛羅里達州州長德桑提斯4日召開記者會，說明因應廢水庫可能潰堤的措施。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯4日召開記者會，說明因應廢水庫可能潰堤的措施。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯4日召開記者會，說明因應廢水庫可能潰堤的措施。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯4日召開記者會，說明因應廢水庫可能潰堤的措施。(美聯社)

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