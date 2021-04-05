疫情以來最佳 「哥吉拉」票房破億 重振影業信心

史詩級巨獸對戰強片「哥吉拉大戰金剛」，成為新冠肺炎疫情爆發至今最佳的開片票房。(美聯社)

史詩級巨獸對戰強片「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)於上月底31日上映，票房開出紅盤，成為新冠肺炎疫情 爆發至今最佳的開片票房，目前票房預估累計4850萬元，該片也在串流平台HBO Max同步播出。

「哥吉拉大戰金剛」由華納兄弟和傳奇影業發行，於全美3000多間戲院上映，為疫情期間國內上映範圍最廣的強片，多家戲院已於過去幾週重新開放，本周末全美有約六成戲院營業，大部分容納人數低於原本的一半。

上周五到周日「哥」片票房衝至3220萬元，五天總票房遠遠預期，甚至超過上集「哥吉拉 II 怪獸之王」首三天的票房；周末全球票房超過1億2000萬元，前兩周全球總票房超過2億8000萬元。

串流平台方面，「哥」片在HBO Max的觀看次數超越該平台自推出以來的所有電影 及節目。

儘管在串流平台同步播出，仍有許多觀眾樂意進戲院觀看「哥」片，為因疫情而一片慘淡的電影業帶來一絲曙光，重振信心。

華納兄弟發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)在聲明中談到：「影迷一直在等待像哥吉拉大戰金剛這樣的大片登上大螢幕，而數字不會說謊，很顯然無論觀眾在哪裡準備好安全重返戲院，他們都已準備好了，我們對此結果相當興奮。」

疫情期間另一電影票房高峰為「神力女超人1984」，在「哥」片上映之前，「湯姆貓與傑利」為 2021年北美最佳開片票房為，三部電影皆為華納兄弟發行。

影院產業視「哥」片的亮眼表現為觀眾準備好重返戲院的證據，好萊塢應該讓更多因疫情延遲上映的強片登台，此外，美國 最大的兩個電影市場紐約及洛杉磯，已於上個月重新開放戲院。

「哥」片主要吸引年輕族群，72%為35歲以下的觀眾，該片也得到許多正面評價，在觀眾評分網站CinemaScore獲得A的佳績。