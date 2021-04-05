阻無證客闖關 拜登政府中美洲播廣告：別讓孩子陷險境

一名無證移民兒童在德州麥卡倫等待接駁至收容中心。(美聯社)

拜登政府在拉丁美洲國家推動約2萬8000個廣播廣告計畫，盼遏止眾多移民跋山涉水，試圖闖關入境美國 ，其中包括呼籲家長別讓孩子陷入險境的訊息。

有線電視新聞網(CNN)取得的初步數據顯示，聯邦海關與邊境保護局(CBP)3月處理17萬1700位移民，包含歷史新高的無人陪伴無證兒童，遠超過2月總數，且比去年同期大幅增加。

此外，經由美墨邊境 入美的人數也持續增長，許多人被錯誤資訊引導或受到人蛇集團謠言蠱惑，尚不清楚廣告成效如何。

美國政府釋出溫和訊息，在瓜地馬拉播送的45秒廣播廣告搭配柔和曲調，可見兩位兩名男子在交談，其中一人想帶孩子搭大棚車赴美，另一人則試圖勸退他。

想入境美國的男子表示，帶著孩子較容易入境美國，但他的朋友糾正他的錯誤觀念，並警告他這趟北上的旅行危險重重，可能遭到攻擊、綁架甚至殺害，還有很高的機率感染新冠病毒。

CNN取得的音檔說道：「別因為錯誤的希望，而讓孩子面臨風險。」旁白則說，人們也能在瓜地馬拉有所發展，懇求人們別離開，且讓家人陷入險境。

國務院發言人表示，華府1月起在巴西、薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯的媒體市場推動諸多類似廣告計畫，並透過西班牙、葡萄牙等六種當地語言播送，希望能藉由中美洲133個廣播電台，讓至少700萬名中美洲聽眾聽到；此外，美國也透過社群媒體傳播政府訊息。

這些廣告計畫旨在抗衡非法移民 湧入美境的諸多因素，包括偷渡客散播的錯誤資訊，以及移民普遍認為拜登政府對非法移民較為寬容，甚至美方會更歡迎移民等等。

瓜地馬拉駐美大使奎尼翁斯(Alfonso Quiñónez)表示：「訊息傳遞很重要，但更重要的是如何遏止不法分子扭曲訊息，在邊境未開放之際，透過話術捏造邊際開放的假象。」