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邊境危機？無證移民跨越邊界 3月暴增、創15年新高

編譯郭宣含／綜合4日電
美墨邊境一處無證兒童收容中心。(美聯社)
美墨邊境一處無證兒童收容中心。(美聯社)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)3月初步執法數據證實邊界官員所言，跨越邊界入境美國的移民人數飆升，至少創下15年新高，無家長陪同的青少年和兒童移民也寫下新高，超出聯邦政府的安置與照護能力。

華盛頓郵報報導，雖然拜登總統與高層官員仍拒絕承認出現邊境移民危機，但最新數據凸顯聯邦政府面臨巨大壓力。

聯邦幹員3月拘捕逾17萬1000名移民，這份CBP數據與拜登政府所言相左，拜登稱當前無證移民大舉跨越邊境的情況無異於過去幾年；然而實際上，邊界逮捕與拘捕的人數急遽攀升，自1月以來已大增逾兩倍，這顯示拜登主張人道與歡迎移民政策所面臨的高難度挑戰。

拜登政府官員急著添置數千張緊急安置床，以緩解帳篷安置區過度擁擠的情況，其內有許多中美洲青少年和兒童被拘留超過法定時限。

CBP在3月接收逾1萬8800名無成人陪同的未成年者，不僅比2月數據增加99%，也遠高於2019年5月寫下1萬1861人的單月新高。CBP初步數據顯示，移民家庭湧入邊界的人數增幅在3月更陡增，一路從1月7294人攀升至2月1萬9246人，再飆至3月逾5萬3000人。無政黨屬性的「移民政策研究所」(MPI)所長瑟利(Andrew Selee)指出，聯邦政府面對許多難題，一方面想依循人道待遇控制移民人潮，另一方面又要勸阻移民到美國。

拜登稱先前政府也面臨類似情況，但3月執法數據卻非如此；拜登上任前兩個月跨越邊界的移民驟增，跟過去20年可比較的時間跨度相比，這兩個月有類似垂直上升的成長曲線。

CBP在3月拘捕逾9萬9000名單身成人，高於2月的7萬1598人；雖然拜登政府遣返多數成人移民到墨西哥，但這種「驅逐」政策卻吸引同一批移民一再大舉湧入。CBP官員表示，他們拘捕的移民中，約有30%至40%的移民是非法越境累犯。

邊境巡邏隊人員在美墨邊界一處收容中心查核移民身份。(美聯社)
邊境巡邏隊人員在美墨邊界一處收容中心查核移民身份。(美聯社)
美墨邊界一處無證兒童收容中心。(美聯社)
美墨邊界一處無證兒童收容中心。(美聯社)
美墨邊境一處無證兒童收容中心內的兒童。(美聯社)
美墨邊境一處無證兒童收容中心內的兒童。(美聯社)

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