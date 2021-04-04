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AR眼鏡邁向軍用 微軟獲陸戰隊220億大單

編譯林育正／綜合3日電
微軟為電玩等娛樂設計的HoloLens智慧眼鏡，2017年在微軟開發者大會上展示。(美聯社)
微軟為電玩等娛樂設計的HoloLens智慧眼鏡，2017年在微軟開發者大會上展示。(美聯社)

微軟日前宣布獲得近220億元的合約，將提供陸軍實戰部隊「擴增實境」(AR)眼鏡，給予士兵戰場即時分析等資訊。

陸軍未來的新裝備將以微軟為電玩等娛樂設計的HoloLens智慧眼鏡為基礎，透過整合視覺擴增系統(IVAS)，士兵將更能意識周遭環境與潛在目標和威脅。

HoloLens能讓士兵看見實景影像的同時，疊加立體投影或裝備維修說明等虛擬畫面。陸軍官網表示，士兵已在去年於維吉尼亞州皮克特堡(Fort Pickett)測試智慧眼鏡，將為美軍在城鎮、擁擠、黑暗或不可預測的戰場增添優勢。

陸軍最初在2018年與微軟簽下4億8000萬元合約測試智慧眼鏡，認定裝備能應用於訓練與實戰中。這紙新合約將使傳染得以大量生產，為近戰部隊超過12萬名士兵提供裝備。

微軟透露在未來十年，五年的合約得以再延長五年，未來十年總額將達2億188萬元。不過目前尚未得知去年國會通過7400億元國防政策法承諾美軍加薪3%，但包括刪減智慧眼鏡預算將如何影響這筆合約。

微軟總裁史密斯(Brad Smith)2月曾向參院軍事委員會表示，該系統能整合熱感夜視與人臉辨識，為士兵提供遠端站場的即時分析。他也表示智慧眼鏡能創造建築物的數位對映(digital twin)，協助人質救援行動。

過去十年微軟為競逐將虛擬實境眼鏡應用在電玩的眾多科技公司之一，但未能取得成功。不過隨後調整方向，2019年推出第二代的HoloLens 2。

雖然微軟最新示範以HoloLens操作大受歡迎的Pokemon Go遊戲，但裝置仍被視為能幫助外科醫師或工廠作業員的裝備。使用者能透過聲控或手勢操縱螢幕畫面。

這筆合約使微軟更加深入國防領軍，去年9月五角大廈也宣布微軟獲得100億元的雲端運算合作。但目前作業因亞馬遜質疑競標過程有疏失而延宕。

微軟 維吉尼亞州 雲端

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