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送貨司機忙到尿在水瓶 亞馬遜道歉承諾改善

編譯徐薏茹／綜合3日電
亞馬遜承認某些送貨司機有時可能不得不以水瓶解決上廁所的問題。(歐新社)
亞馬遜承認某些送貨司機有時可能不得不以水瓶解決上廁所的問題。(歐新社)

亞馬遜2日針對一周前發給威斯康辛州眾議員波肯(Mark Pocan)的推文道歉，該則貼文否認亞馬遜員工忙到必須在水瓶裡小解，道歉啟事中也承認某些送貨司機有時可能不得不以水瓶解決上廁所的問題，並且誓言要改善其工作條件。

波肯上月底回覆一名亞馬遜高層的貼文，該貼文自詡亞馬遜為進步的工作環境，波肯則回應稱亞馬遜員工必須在水瓶裡小解，根本稱不上是進步的工作環境。

對此亞馬遜推文回應：「你不會真的相信在水瓶裡小解這件事吧，你相信嗎？如果此事當真，沒有人會為我們工作。」

亞馬遜2日的道歉貼文除了向波肯道歉，也承認由於交通不便或路線偏遠等因素，送貨司機有時的確很難找到廁所，尤其疫情期間許多餐廳關閉，更使問題雪上加霜。

波肯回應：「這不是關於我，這關於你們的員工，你們並沒有給予員工足夠的尊重或尊嚴。」

亞馬遜在貼文中指出在水瓶小解是整個行業的議題，為了證明他們的觀點，亞馬遜分享一條連結，連結內容談到其他快遞公司的司機也遇到同樣的問題。亞馬遜說：「無論這是不是整個行業的議題，我們都想要解決這個問題，我們還不知道要如何做，但會尋找解決辦法。」

亞馬遜公司的員工待遇近來成為熱門議題，阿拉巴馬州貝塞默市亞馬遜倉庫的員工正投票決定是否要籌組工會，這場投票備受關注，若通過門檻，將成為亞馬遜在美國本土的第一個工會。

另外，員工也希望爭取更多休息時間和更高的薪資，許多員工抱怨一天得工作10小時且只有兩次30分鐘的休息時間；在勞資爭議的敏感時機，此次推文事件又為亞馬遜蒙上一層陰影。

亞馬遜2日承認，某些送貨司機有時可能不得不以水瓶解決上廁所的問題，並且誓言要改善...
亞馬遜2日承認，某些送貨司機有時可能不得不以水瓶解決上廁所的問題，並且誓言要改善其工作條件。(美聯社)

亞馬遜 投票 阿拉巴馬州

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