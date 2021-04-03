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肯州檢察長提訴捍衛墮胎禁令 最高法院將審理

編譯洪毅／綜合2日電

最高法院本周同意審理由肯塔基州總檢察長卡梅隆(Daniel Cameron)提出，關於州長可否干涉法律執行的案件；雖然此案爭點為程序問題，但是牽涉到墮胎議題，為最高法院保守派大法官占六席多數以來首次，因此其態度仍備受關注。

卡梅隆提出的案件牽涉到2018年時，共和黨籍的肯塔基前州長貝文(Matt Bevin)簽署禁令，限制懷孕15周以上婦女使用常規的子宮擴除術(Dilation and evacuation)墮胎。

2019年民主黨籍新任州長貝希爾(Andy Beshear)上任後拒絕執行此禁令，卡梅隆為捍衛禁令執行而向法院提起訴訟，上訴法院拒絕審理後，卡梅隆最終向最高法院提出訴訟，最高法院同意受理，預計今年會舉行聽審會。

事實上，肯塔基州的禁令後來被當地法院封殺，最高法院也拒絕了由卡梅隆提出、請求最高法院考慮撤銷當地法院封殺的主張；因此本案純屬程序性問題，專注於究竟是州長、還是州檢察長更有資格捍衛法律執行。

不過據Politico報導，此案仍受到外界關注；首先，這是最高法院保守派大法官占六席多數以來，首次接觸到墮胎議題；外界仍想從此案中，看到一些最高法院對墮胎立場的蛛絲馬跡，尤其是讓全國墮胎合法化的關鍵判例、1973年的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前景是否可能生變等。

其次，如果最高法院選擇站在總檢察長這邊，代表未來各州關於墮胎的法案，若州長拒絕執行，則更多州政府官員可起而捍衛法律。

墮胎 肯塔基州 大法官

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