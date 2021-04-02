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羅德島發現阿拉伯銀幣 17世紀海盜故事添「證據」

記者張聲肇／綜合報導
在羅德島鄉間找到1693年在葉門鑄造的阿拉伯銀幣，讓17世紀地球頭號海盜艾佛瑞一夥曾流浪到美洲新大陸的傳聞又多了一些「證據」。(美聯社)
在羅德島鄉間找到1693年在葉門鑄造的阿拉伯銀幣，讓17世紀地球頭號海盜艾佛瑞一夥曾流浪到美洲新大陸的傳聞又多了一些「證據」。(美聯社)

歷史研究者貝利(Jim Bailey)在羅德島鄉間找到幾枚阿拉伯銀幣，讓17世紀地球頭號海賊艾佛瑞(Henry Every)一夥曾流浪到美洲新大陸的故事，又多了一些「證據」。

故事的主角艾佛瑞是英國海盜，在搶劫一艘滿載到麥加朝聖的信徒回印度的船之後，喬裝成奴隸販賣商，躲避英國政府的追緝。

找到完整的阿拉伯錢幣的貝利說，一件幾近完美的犯罪，如今又增添了一段歷史。

新英格蘭地區陸續發現阿拉伯古錢，足以解釋艾佛瑞船長一夥何以人間消失。

1695年9月7日，艾佛瑞的海盜船狂想號(Fancy)突襲印度國王Aurangzeb所屬的甘吉沙外號(the Ganj-i-Sawai)皇船，打劫船上信徒和價值上億英鎊的金銀財寶。

歷史記載，這群海盜殺光印度船上的男性，強暴女人，然後逃往海賊避風港巴哈馬；英國國王威廉三世在巨大壓力下，高價懸賞盜賊的人頭。這是世界上首宗「全球通緝」案，故事迄今沒有畫下句點，因為這夥盜賊1696年逃到愛爾蘭之後，就「人間蒸發」了。

貝利說，他起初以為2014年首度在美國東部出土的完整古幣不是西班牙錢幣，就是麻州灣殖民當局鑄造的；但仔細一瞧，上面有阿拉伯文，讓他心跳加速，「喔，我的天呀！」

專家證實，那是1693年在葉門鑄造的阿拉伯錢幣；特別是殖民美洲的人在新英格蘭過日子都難了，哪來閒工夫到中東？跟中東做生意，也是好幾十年後的事。

第一枚阿拉伯幣北美出土後，「尋幣家」陸續在麻州發現十枚，在羅德島州發現三枚，在康州找到兩枚，也在北卡羅來納州發現一枚，那正是史載艾佛瑞黨徒上岸的地方。

康州考古學家莎拉‧史波慈曼( Sarah Sportman)說，「看來，部分海盜到新英格蘭定居下來，融入當地社會，可以說從事洗錢作業」。

貝利說，現在看來難以想像的事，1690年代卻大有可能：艾佛瑞一夥冠冕堂皇的以奴隸販子自居，因為該船逃到巴哈馬前，還在法屬Reunion島停留，買進一些黑奴，看起來更像是販奴業者。

鮮為人知的歷史記載，艾佛瑞棄置狂想號後，改乘海花號，載著近50名奴隸，於1696年抵達羅德島州新港(Newport)；新港是18世紀北美奴隸交易要地。

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