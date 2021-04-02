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上超市未關車窗 10分鐘竟然飛入萬隻蜜蜂

記者顏伶如／綜合報導
消防隊員將約1萬5000隻蜜蜂從轎車裡安全移出。(拉斯克魯塞斯消防局)
消防隊員將約1萬5000隻蜜蜂從轎車裡安全移出。(拉斯克魯塞斯消防局)

新墨西哥州拉斯克魯塞斯(Las Cruces Fire Department)消防局指出，一名當地居民上周日前往艾柏森(Albertsons)超市購物，雖然前後僅十分鐘時間，但由於車窗未關，回到車子後發現後座有大批蜜蜂聚集，連忙打911電話求救。

3月28日當天剛好休假的拉斯克魯塞斯消防隊員兼急救員強生(Jesse Johnson)，平日休閒嗜好就是養蜂。強生接獲通知後趕往艾柏森停車場，將約1萬5000隻蜜蜂從別克(Buick)轎車裡安全移出。

強生事後接受媒體訪問時說，這名男子把車停在停車場後，車窗未關就進超市，十分鐘後回到車子原本未注意到有異狀，準備開車時才察覺不對勁，「他轉過頭去看，大呼『天啊』」。強生表示，這名男子手足無措下，打電話報警。

37歲的強生在拉斯克魯塞斯消防局服務十年。育有兩名子女的他說，當天與家人一起烤肉，才剛結束就接到消防局電話通知，詢問他能不能幫忙處理蜜蜂問題。他說：「如果能避免蜜蜂被殺掉，我願意做任何事。」

強生說，春天是蜜蜂分巢的熱門季節，大批蜜蜂隨著女王蜂另覓地點棲息，出現在男子車上的蜜蜂群可能來自附近社區的矮牆、排水溝或房舍。

對於大批蜜蜂聚集在車內的景象，強生則說，幸運的是，當大批蜜蜂聚集在一起的時候，「反而是比較容易馴服的」。

家裡養了四個蜂巢的強生指出：「因為當時蜜蜂還沒有固定的家必須保衛，場景看起來很恐怖，但其實沒那麼危險。」

強生穿著養蜂人專用外套與面罩將蜂群從車上移出的時候，報警男子則在遠處觀看。強生說，男子頗為擔心，因為車子是向友人借來的。

紐約時報報導，警消單位表示，整起事件中並沒有人員遭受重大傷害，只有一名超市保全人員及一名消防隊員遭到蜜蜂螫咬。

新墨西哥州一民眾上超市購物未關窗，引來逾萬隻蜜蜂。(拉斯克魯塞斯消防局)
新墨西哥州一民眾上超市購物未關窗，引來逾萬隻蜜蜂。(拉斯克魯塞斯消防局)

新墨西哥州 紐約時報

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