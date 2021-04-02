美軍戰略指揮部「謎樣」推文…竟是小孩亂碰電腦的傑作

美國戰略指揮部官方網頁28日晚間發出一則無人能懂的推文「;l;;gmlxzssaw,」，引發一陣亂猜後，才看到一則道歉啟事。(取材自推特)

美國軍方戰略指揮部官方網頁3月28日晚間發出一則沒有人看得懂的「密碼推文」，引發驚恐，整個社群媒體 亂猜了好一陣，才看到一則道歉啟事。

「;l;;gmlxzssaw,」是這則推文的原樣，發出後，不少人質疑：奧馬哈南部空軍基地的電腦被駭客 侵入了嗎？還是發生了什麼大事？

不到10分鐘內，這則謎樣的推文就開始瘋傳；國會山莊報報導，這則推文晚間7時48分發出後，轉推次數超過1萬1000次，回應人次也多達好幾百，還有不只1萬2400人點讚；幸好半小時後，就在同一帳號內出現道歉聲明，「抱歉製造困擾，請刪除推文。」接著，這則道歉推文也被刪除。

不過，還是有人擔心地問，「我們是不是該躲進防空洞，找掩蔽？」

謎底第二天才揭開。指揮部官員說，那則驚擾大家的推文是一個小孩的「傑作」。

指揮部29日晚間解釋說，負責推特 帳號的人在家工作，短暫離開電腦一下，未料小孩跑進胡亂敲了幾下鍵盤，還按下「寄送」指令。

戰略指揮部發言人凱倫‧辛格(Karen Singer)說，絕對沒有邪惡不法的壞事發生，「我們的推特帳戶沒有被駭客侵入」。

有人懷疑戰略指揮部是不是不小心把「核彈攻擊密碼」發出去了，又有人戲謔道，大概有隻貓踩到鍵盤，這則訊息的預定收件人大概是外星人。

加拿大軍方較具同理心地推文回應：「這種事是會發生的，哪一天也可能發生在你身上。」

負責美軍核武部隊及反制敵方飛彈攻擊的戰略指揮部，2018年跨年之際，也曾發出一則「嚇人」的推文：

「(紐約)時報廣場的傳統是丟下大球迎來新年......有必要的話，我們隨時可以丟下更大更大的東西。」

指揮部後來也道歉，承認開這種玩笑「沒品味」。