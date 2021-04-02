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將2幼童從14呎邊牆丟入美境 墨西哥人口販子快閃

編譯林梅婕／綜合1日電
美國邊境巡邏隊於31日公布一段影片，一名人口販子(上)協助兩名幼兒(下)翻越美墨邊境高14呎的圍牆後隨即離開，將兩名幼兒棄置圍牆邊。(CNN有線電視台截圖)
美國邊境巡邏隊於31日公布一段影片，一名人口販子(上)協助兩名幼兒(下)翻越美墨邊境高14呎的圍牆後隨即離開，將兩名幼兒棄置圍牆邊。(CNN有線電視台截圖)

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)31日公布一段影片顯示，一名人口販子協助兩名幼兒翻越美墨邊境後，就把兩人從14呎高的圍牆「丟」到美國境內，隨即離開。

根據初步調查，被遺棄的兩名幼兒是對姊妹，年紀分別只有五歲和三歲；儘管她們都沒有受傷，但當局形容整起事件駭人聽聞。

德州艾爾帕索(El Paso)邊境巡邏隊隊長葛羅莉亞‧查維茲(Gloria I. Chavez)表示，有幹員透過遠端攝影機捕捉到事發過程；畫面中可看到有一人跨坐在邊境圍牆上，彎腰從圍牆的一邊拉起一名幼童，再在牆的另一邊放下；兩名幼童起身後，圍牆上的男子便迅速跳下，與另一人從墨西哥一端離開。

查維茲表示：「目前我們正和墨西哥方的執法單位聯繫，試圖找出這些狠心的人口販子，讓他們接受最嚴厲的法律制裁。」

近日非法移民跨越美墨邊境的事件頻傳，由於許多家長只將孩子們送入邊境，期望美方當局最終能協助將他們安置在親戚處，讓拜登政府每天都須面對數以百計的無證兒童安置問題，收容所更是人滿為患，迫使有關單位得另尋他處安排。

當局指出，聖塔特雷莎(Santa Teresa)的幹員發現兩名幼童是被拋棄在新墨西哥州的偏遠地區。

兩名兒童在送到醫院接受檢查後，已被暫時安置在收容中心，等候聯邦衛生部(HHS)的安排。

美墨邊境 新墨西哥州 美國

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