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被控與少女性交易 眾議員蓋茲：抹黑

編譯郭宣含／綜合31日電
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲，疑涉性販運和性交易買賣，遭當局調查，但他稱自己遭抹黑。圖為蓋茲2月在奧蘭多出席共和黨活動。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲，疑涉性販運和性交易買賣，遭當局調查，但他稱自己遭抹黑。圖為蓋茲2月在奧蘭多出席共和黨活動。(美聯社)

「紐約時報」引述消息人士報導，司法部正在調查前總統川普的親密盟友、共和黨籍聯邦眾議員蓋茲(Matt Gaetz，佛羅里達州)案件，他被控性販運和性交易買賣，對象包括一名未成年人；蓋茲30日坦承遭到調查，但他否認相關指控，並指自己遭抹黑。

消息人士指出，聯邦政府正在調查一名佛州政治人物是否涉入更大宗的性販運指控，這起調查從前總統川普任內的最後幾個月即開始，當時的司法部長是巴維理(William Barr)。

若引誘未滿18歲者跨越州線發生性關係以獲取金錢或其他有價物質，則違反聯邦法；司法部經常起訴類似案件，違反者常面臨重刑。

消息人士表示，蓋茲被控付錢給一名17歲少女與他同遊，並與對方發生不當性關係，目前他正面臨調查是否違反聯邦性交易法；消息人士也表示，蓋茲數周前開始找代表律師，並前往華府至少一間大型刑事辯護法律事務所。

紐時最先報導川普親密盟友蓋茲遭調查，蓋茲隨後發出聲明坦承遭司法部調查，他稱這些指控是司法部一名前官員勒索的一環，但未透露對方名字。

該消息人士表示，此案已持續近一年，蓋茲也知道這項調查數個月；目前司法部正在了解38歲的蓋茲是否可能與其他未成年少女發生關係。

蓋茲告訴新聞網路媒體Axios，他的律師得知調查本質「與女性發生性行為有關」，但他並非調查的對象；蓋茲否認曾與任何未成年女性發生關係，並表示這些指控錯得離譜。

蓋茲表示：「過去數周，我的家人與我都是一名司法部前官員組織犯罪勒索的受害者，對方要求2500萬元並威脅要抹黑我。」

蓋茲表示，他的家人正與聯邦調查局(FBI)合作，他的父親還戴監聽器以圖抓到罪犯；他要求司法部公布相關音檔。

蓋茲表示：「我想司法部有人想要用我單身時的性行為，藉機把我入罪。」他表示單身時為約會女性買過單，支付飛機票、飯店費，他懷疑有人想將這些做法弄得像犯罪。

蓋茲2016年當選眾議員進入國會，他是川普在國會最忠誠的支持者之一；蓋茲也是福斯新聞網(Fox News)和保守電視台的常客，Axios報導蓋茲遭調查的數小時之前，據報他正考慮卸下國會職務到保守派新聞媒體「極限新聞」(Newsmax)任職，這是福斯新聞的競爭對手。

司法部 川普 眾議員

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