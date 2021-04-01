我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美病故破55萬 已施打1億5027萬劑疫苗

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

才受訓兩周回白宮 拜登愛犬「少校」又咬傷人

編譯郭宣含／綜合31日電  
拜登總統愛犬德國牧羊犬「少校」(左)29日再度鬧事，在白宮南草坪咬傷一名國家公園服務處職員。右為年紀較大的「冠軍」。(美聯社)
拜登總統愛犬德國牧羊犬「少校」(左)29日再度鬧事，在白宮南草坪咬傷一名國家公園服務處職員。右為年紀較大的「冠軍」。(美聯社)

兩名消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，拜登總統愛犬德國牧羊犬「少校」(Major)29日再度咬人惹事，一名國家公園服務處(National Park Service)職員在白宮南草坪(South Lawn)遭咬，工作一度暫停並接受白宮醫療小組(WHMU)照護；白宮走廊31日還出現狗屎，但不知是少校還是另一隻牧羊犬「冠軍」(Champ)的「產品」。

第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)發言人拉羅莎(Michael LaRosa)告訴CNN，少校還在適應新環境，「沒錯，少校散步時咬人，為高度謹慎起見，該人員已由白宮醫療小組診治，之後無傷返回工作崗位」。

拜登夫婦於2018年領養現已三歲的德國牧羊犬「少校」，根據白宮人員，少校3月初也發生過咬傷白宮維安人員的事件，因此過去兩周都在接受訓練。

少校在本月8日咬傷一名白宮特勤局(Secret Service)員工，傷者傷口嚴重到須接受白宮醫療小組的治療。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)當時表示，這起意外造成該名員工「輕傷」，並稱少校會有這番行為是因為牠還在熟悉、適應新的環境和人；莎琪表示，少校被「不熟的人嚇到」。

在3月初咬人事件後，少校和另一隻年紀較大的德國牧羊犬「冠軍」幾乎同時被送到德拉瓦州威明頓(Wilmington)的拜登老家。

白宮外交禮賓室(Diplomatic Reception Room)走廊31日出現一坨狗屎，陪同吉兒的記者注意到鋪上紅毯的長廊上出現棕色糞便，但不知這是少校還是冠軍所為。

其實白宮地上並非首次出現狗屎，前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)曾說，歐巴馬愛犬Sunny就喜歡溜出來在白宮「方便」。

白宮 拜登 德國

上一則

性愛三人行玩出火 奧州婦教唆「小王」槍殺老公

下一則

趕寄養家庭安置無證童 非營利慈善組織惹議

延伸閱讀

拜登這次走得小心翼翼 登空軍一號又險絆倒

拜登這次走得小心翼翼 登空軍一號又險絆倒
拜登宣布2兆基建計畫 二戰後最大投資 有助與中國競爭

拜登宣布2兆基建計畫 二戰後最大投資 有助與中國競爭
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫
等拜登宣布2兆美元基建計畫 美股早盤小漲

等拜登宣布2兆美元基建計畫 美股早盤小漲

熱門新聞

美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫