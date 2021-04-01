才受訓兩周回白宮 拜登愛犬「少校」又咬傷人

拜登總統愛犬德國牧羊犬「少校」(左)29日再度鬧事，在白宮南草坪咬傷一名國家公園服務處職員。右為年紀較大的「冠軍」。(美聯社)

兩名消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，拜登 總統愛犬德國 牧羊犬「少校」(Major)29日再度咬人惹事，一名國家公園服務處(National Park Service)職員在白宮 南草坪(South Lawn)遭咬，工作一度暫停並接受白宮醫療小組(WHMU)照護；白宮走廊31日還出現狗屎，但不知是少校還是另一隻牧羊犬「冠軍」(Champ)的「產品」。

第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)發言人拉羅莎(Michael LaRosa)告訴CNN，少校還在適應新環境，「沒錯，少校散步時咬人，為高度謹慎起見，該人員已由白宮醫療小組診治，之後無傷返回工作崗位」。

拜登夫婦於2018年領養現已三歲的德國牧羊犬「少校」，根據白宮人員，少校3月初也發生過咬傷白宮維安人員的事件，因此過去兩周都在接受訓練。

少校在本月8日咬傷一名白宮特勤局(Secret Service)員工，傷者傷口嚴重到須接受白宮醫療小組的治療。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)當時表示，這起意外造成該名員工「輕傷」，並稱少校會有這番行為是因為牠還在熟悉、適應新的環境和人；莎琪表示，少校被「不熟的人嚇到」。

在3月初咬人事件後，少校和另一隻年紀較大的德國牧羊犬「冠軍」幾乎同時被送到德拉瓦州威明頓(Wilmington)的拜登老家。

白宮外交禮賓室(Diplomatic Reception Room)走廊31日出現一坨狗屎，陪同吉兒的記者注意到鋪上紅毯的長廊上出現棕色糞便，但不知這是少校還是冠軍所為。

其實白宮地上並非首次出現狗屎，前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)曾說，歐巴馬愛犬Sunny就喜歡溜出來在白宮「方便」。