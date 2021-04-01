愚人節「耍人」…福斯汽車改名福電？假消息騙倒眾媒體

德國福斯汽車在愚人節前宣布美國分公司改名為「美國『福電』汽車」，結果包括美聯社在內的七家新聞機構都信以為真，發出報導。(美聯社)

4月1日的愚人節今年「提前來臨」，德國福斯汽車 29日發新聞稿宣布，其美國 分公司已改名為「美國福電汽車」(Voltswagen of America)，結果七家新聞機構信以為真，據以報導，還引發福斯股價當天一度在華爾街 上漲，福斯汽車30日澄清純屬玩笑，眾媒體大呼上當，認為一家資產千百億元的大企業不該這樣耍人。

美聯社及全國公共廣播電台(NPR)30日報導，福斯29日在官網貼出聲明，指美國分公司由福斯(Volkswagen)更名為「美國福電汽車」，宣示公司致力於轉型，讓全部車款變為電動車，同時推出ID.4 SUV全電力零排放車。

美聯社承認包括該社在內的七大新聞機構，例如「今日美國報」(USA Today)、華盛頓郵報、財經頻道CNBC都誤以為是真消息，據以發出新聞報導；其中幾家曾向福斯查證好幾次，都獲福斯保證消息絕非玩笑。

「華爾街日報」(WSJ)報導，假新聞傳出後，福斯股價在華爾街短暫上揚；該報為此向福斯德國總部查證，才揭穿是福斯在「耍人」。

美聯社發言人勞倫‧伊頓(Lauren Easton)坦承該社被騙，但強調曾多次查證，福斯方面都言之鑿鑿，說美國分公司真的改名；美聯社目前已據實發出更正稿，另指責這樣散發不實消息真是傷及新聞報導的真實性及大眾福祉。

福斯美國分公司更名的噱頭，先是在公司官網發出新聞稿，但沒多久便撤下，引發記者警覺是否愚人節玩笑，但30日福斯加碼演出，再發出該稿，另引述分公司總裁奇歐(Scott Keogh)掛名擔保。

上當的新聞機構及記者莫不義憤填膺；今日美國報記者波米(Nathan Bomey)發推文罵道，不能這樣開玩笑，那已屬詐欺，為防福斯消息欠靈通，他要鄭重告知福斯，美國已有假消息問題，福斯還來湊趣，今後誰還願相信該公司？