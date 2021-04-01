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IRS：合資格未報稅族群 4.7可收到紓困金

記者顏伶如／綜合報導
本周末將開始針對符合資格但未報稅族群發放紓困現金支票，例如靠社安金度日或領取其他聯邦社會福利補助的民眾。圖為一名婦女到養老院探望97歲的母親。(美聯社)
本周末將開始針對符合資格但未報稅族群發放紓困現金支票，例如靠社安金度日或領取其他聯邦社會福利補助的民眾。圖為一名婦女到養老院探望97歲的母親。(美聯社)

國稅局(IRS)31日說，本周末將開始針對符合資格但未報稅族群發放紓困金，例如靠社安金度日或領取其他聯邦社會福利補助的民眾。絕大多數紓困金將於4月7日直接匯入民眾銀行戶頭，或寄送紙本支票

國稅局表示，這一波紓困現金支票發放主要針對領取社安退休金(Social Security retirement)、喪偶者或社安殘障保險金(Social Security Disability Insurance，SSDI)，以及領取社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)、聯邦鐵路職工退休委員會( Railroad Retirement Board，RRB) 福利，並沒有申報2019年或2020年聯邦個人所得稅，也沒有在國稅局網站「非申報者」(Non-Filers)專區填寫資料的民眾。

國稅局30日發表聲明指出，這波紓困支票發放絕大多數將以電子支票的形式直接存入民眾銀行帳戶，或者把金額匯入民眾既有的直充帳戶卡(Direct Express)，註明的正式付款日期為4月7日。

對於紓困支票發放進度，民眾可前往國稅局網站「領取我的款項」(Get My Payment)專區查詢；國稅局指出，「領取我的款項」下次更新時間是在4月3日、4日的周末期間。

國稅局表示，上周收到了社會安全署(Social Security Administration，SSA)提供的檔案資料後，旋即展開審查、確認程序，並對數百萬筆紀錄進行測試，確認領取民眾符合資格，支票金額計算無誤。

社會安全署表示，在前兩次紓困支票發放時收到以預付式簽帳卡(prepaid debit card)形式發放的民眾，這次可能收到國稅局以郵件方式寄出的經濟紓困給付(economic impact payment，EIP)紙本支票。

紓困金 支票 國稅局

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