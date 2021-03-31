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母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

編譯周芳苑╱綜合30日電
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

社群網路近日瘋傳一段視頻，是一隻母熊在康乃狄克州一處繁忙車道上費勁帶四隻頑皮小熊過馬路，母熊不斷往返，一趟趟靠著嘴叼護熊崽，一陣忙亂後終於搞定，許多為人父母者在觀看這段視頻時，均感同身受，跟著著急、又覺得好笑。

在康州溫徹斯特警察局的臉書(Facebook)頁面上，數百人看了這段熊媽媽奮力叼熊崽過街的四分鐘視頻後踴躍回應，連帶讓其他與熊相關的視頻也人氣大增，在網路上被熱烈點傳。

亞利桑納州塞多納的一位母親留言寫著：「我從來沒有四個小孩，但我仍然可以感同身受！真慶幸路上的汽車都停下來等他們過馬路。」

另一位婦女寫道：「這真是所有母親百折不撓一試再試和磨難的寫照。可憐的媽媽們！」

這個視頻是上周日拍攝的，畫面裡全身黑亮的母熊體積龐大，為了帶四隻不到牠一隻腳大小的寶貝幼熊，使出最大力氣以最敏捷速度在馬路上往返穿梭不知多少回。

過程中母熊用嘴撿叼熊崽，每次只能叼一隻，好不容易叼到對街、安置到草叢裡，正要回頭叼別隻，已過街的小熊又尾隨著媽媽跑到馬路上，有幾次母熊勉強動用不甚靈活的前肢幫忙，還是沒辦法一下子全盤掌握所有小熊，只能一次次疲於奔命。

視頻中的母熊幾次試圖讓熊崽安全穿過羅利街，路上標示車速限制為每小時40哩，警察巡邏車擋住路上的車輛，算是從旁幫了一忙。

警方感謝車輛駕駛耐心，一起保護黑熊一家五口安全過馬路，隨後用這段視頻向所有駕駛發出春季警告。

警方說，天氣越來越好，野生動物也開始活躍玩耍，人們駕車時務求謹慎，避免與這些動物直接互動，保護動物也保護自己。

這段視頻在29日中午過後張貼，隨即獲得許多民眾按讚和留言。

警察 社群 亞利桑納州

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