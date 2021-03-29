僅存3枚 1822年5元半鷹金幣 賭城840萬元落槌

這枚五元半鷹金幣是目前僅知的三件珍寶之一。(美聯社)

專家表示，一枚1822年的五元半鷹金幣，從私人收藏家手中釋出，已於上周在拉斯維加斯以840萬元落槌，畫定古幣交易領域現在的黃金標準。

坐落於科羅拉多州科羅拉多泉市的「羅切特錢幣博物館」(Edward C. Rochette Money Museum)，館長麻德(Douglas Mudd)證實，這枚金幣是僅存的三枚金幣之一，且是聯邦鑄幣局(U.S. Mint)製造的金幣中，歷來最高的落槌價。

舉辦這場公開拍賣 的錢幣拍賣行「鮑爾斯藝廊」(Stack's Bowers Galleries)發言人霍蘭德(Jarrod Holland)表示，另外兩枚五元的半鷹金幣永久收藏於史密森尼學會 (Smithsonian Institution Offices)的國家錢幣珍藏(National Numismatic Collection)。

聯邦鑄幣局表示，此次拍賣價超過2002年以760萬元賣出的1933年半鷹古幣。

霍蘭德表示，這枚五元半鷹金幣來自「波格收藏」(D. Brent Pogue Collection)，新買主希望維持匿名；此幣1899年被收藏家取得，1945年賣出，波格1982年獲取。

目前史上拍得最高價的美國 錢幣，是以1000萬元落槌的1794年「飄逸長髮」(Flowing Hair)自由女神銀幣，據信是美國立國之初鑄造的第一枚銀幣。

加州 聖塔安那的「專業錢幣分級服務」(Professional Coin Grading Service)機構主席查爾維爾(Brett Charville)說，他將這枚半鷹金幣列為「AU50」等級，或幾乎為流通的錢幣。