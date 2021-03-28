現行犯 阿拉斯加州安克拉治「烏鴉賊」搶顧客推車食物

安克拉治出現「烏鴉賊」，當地「好市多」大賣場顧客就在抱怨，購買的食物還沒有搬上車，就被烏鴉偷走。圖為烏鴉高踞在購物車擺放處，似在尋找下手目標。（美聯社）

數百隻烏鴉每年冬天飛往阿拉斯加州 安克拉治市(Anchorage)尋覓食物，近來當地商場好市多(Costco)發生幾起「烏鴉賊」偷竊事件，許多顧客紛紛表示他們在商場停車場遇襲，購買的食物被烏鴉竊走。

「安克拉治日報」(Anchorage Daily News)報導，一名男子勒瓦倫(Matt Lewallen)說他在安克拉治好市多的停車場將購買的物品裝上車時，烏鴉突然俯衝而下，從推車內偷走一小塊肋排，勒瓦倫說：「我真的退了十步遠，然後轉過身，兩隻烏鴉衝下來，接著迅速抓走一樣物品，偷走它然後就飛走了。」「牠們知道自己在做什麼，這不是牠們第一次偷東西，牠們很肥，所以我認為牠們有一個完整的(偷竊)系統。」

社群媒體 上也開始有其他用戶發文表示目擊烏鴉賊犯案。

瓦勒(Kimberly Waller)在臉書 上發文說他的父母也遇到類似的事情，烏鴉在停車場偷走一塊肉。安克拉治市的居民喬西(Tamara Josey)回覆瓦勒的貼文，說這些烏鴉相當精明狡猾，並描述她和烏鴉對峙的過程，這些烏鴉絲毫不受威脅，喬西留言說到：「牠們非常專注於自己的任務。」

安克拉治奧杜邦學會(The Anchorage Audubon Society)每年12月會統計烏鴉的數量，該學會報告2018年的烏鴉數量為923隻，2019年621隻，2020年750隻。

辛納特(Rick Sinnott)是前任阿拉斯加州政府部門的野生生物學家，他指出每年冬季有數百隻烏鴉會飛到安克拉治覓食，停留到春季便離開，烏鴉在停留期間會採摘各種肉類、蔬果。

辛納特說：「多年來，數十年來，牠們在商場停車場看著人們和所有這些食物，牠們知道推車裡的水果長什麼樣子，因為牠們曾在地面或者垃圾桶裡見過。」