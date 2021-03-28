我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

101歲季恩修女打敗新冠 為男籃隊打氣 溫暖全場

記者胡玉立／綜合報導
高齡101歲的季恩修女(坐輪椅者)是羅耀拉大學男籃隊的隨隊神職人員，每場球賽都替球員打氣。圖為她本月16日在球場上接受球員問候。(美聯社)
高齡101歲的季恩修女(坐輪椅者)是羅耀拉大學男籃隊的隨隊神職人員，每場球賽都替球員打氣。圖為她本月16日在球場上接受球員問候。(美聯社)

三年前，芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）男籃隊高齡98歲的隨隊神職人員季恩修女（Sister Jean Dolores Schmidt），在該隊破天荒晉級全美大學男籃（NCAA）最後四強時，暴紅成為全美話題寵兒。三年後，大家都很開心地知道，101歲的季恩修女打敗病毒、安然健在；該校27日雖然敗在俄勒岡州大手下，和冠軍絕緣，她依然在現場為球員打氣。

此生兩度歷經百年大疫的季恩修女，有很多抗疫經驗想說。

季恩修女三年前在NCAA賽季迷倒眾多媒體和球迷的事，許多人記憶猶新。這位身材嬌小、坐著輪椅的慈祥老奶奶，老當益壯，更是十足的籃球迷。她開對手隊玩笑，腳穿特製專屬NIKE運動鞋，校方發售的季恩修女搖頭娃娃，被各方搶購。名氣大到她走在大街上必須走走停停地回應關注和問候。

今年，對季恩修女來說是截然不同的一年。她接受了兩劑疫苗注射。過去一年工作都改以線上進行。對她這樣凡事親力親為的人來說，這一年並不容易。

季恩修女1919年8月21日出生於舊金山，正是1918年流感大流行結束之際；她記得家人都在談論這件事，那場公衛危機也影響了她的職業選擇，因為當時地方修女都成了救人救難的醫護英雄。

談到新冠疫情，季恩修女說，人們的行為讓疫情更嚴重；如果人們願意聽取一位「只有80歲的年輕醫生佛奇（Anthony Fauci）」和其他衛生官員的建議，戴口罩並保持安全距離，情況會更好。季恩修女感嘆地說，「有些受過良好教育的人，不想做某些事或認為COVID不是真的。」

素有「三月瘋」之稱的NCAA錦標賽，去年因疫情突然取消。一切發展如此之快，很多人根本來不及道再見，就返家了。季恩修女說：「那真讓人心痛。」她也在3月離校，此後再不曾親見過整個球隊。 還好，季恩修女過去這一年仍然忙碌；她忙著接收和發送電子郵件，處理的電郵數量可能比任何一位101歲人瑞都多。

季恩修女的辦公室在學生中心，位在通往餐廳的路上。她說，「很多時候人們會停下來打招呼，還有人會說，『季恩修女，我要抱一個。』」季恩修女明白，這些日子彼此擁抱並不安全。但讓她振奮的是：疫苗到了；而且，NCAA錦標賽也開始了。

羅耀拉大學男籃隊27日敗戰，但高齡101歲的季恩修女(中)全場觀賽，替球員打氣。...
羅耀拉大學男籃隊27日敗戰，但高齡101歲的季恩修女(中)全場觀賽，替球員打氣。(美聯社)

NCAA 疫情 疫苗

上一則

維吉尼亞海灘市兩槍案2死8傷 費城也槍響 酒吧外7傷

延伸閱讀

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州

1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州
陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗
貝賽設長期接種站 可現場預約

貝賽設長期接種站 可現場預約

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
全美新冠病毒疫苗接種突破1億劑里程碑之際，卻有近半數的21州新增病例隨著餐廳、酒吧和體育館重啟而攀升佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起。圖為邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

2021-03-21 23:53
拜登政府新一輪直接發放的紓困金24日起將匯進民眾的銀行帳戶，郵寄支票和預付卡很快也會陸續寄達。(美聯社)

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

2021-03-24 07:47
美中之間的緊張與全球競爭態勢並未因美國新總統拜登上台而有轉圜。(Getty Images)

佛格森：美中較量 得台灣者得天下

2021-03-23 09:39
新澤西州上周將餐廳客容量從一個月前的35%提高至50%，圖為今年2月該州一間希臘餐廳內用情形。Getty Images

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

2021-03-22 21:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」