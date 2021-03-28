101歲季恩修女打敗新冠 為男籃隊打氣 溫暖全場

高齡101歲的季恩修女(坐輪椅者)是羅耀拉大學男籃隊的隨隊神職人員，每場球賽都替球員打氣。圖為她本月16日在球場上接受球員問候。(美聯社)

三年前，芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）男籃隊高齡98歲的隨隊神職人員季恩修女（Sister Jean Dolores Schmidt），在該隊破天荒晉級全美大學男籃（NCAA ）最後四強時，暴紅成為全美話題寵兒。三年後，大家都很開心地知道，101歲的季恩修女打敗病毒、安然健在；該校27日雖然敗在俄勒岡州大手下，和冠軍絕緣，她依然在現場為球員打氣。

此生兩度歷經百年大疫的季恩修女，有很多抗疫經驗想說。

季恩修女三年前在NCAA賽季迷倒眾多媒體和球迷的事，許多人記憶猶新。這位身材嬌小、坐著輪椅的慈祥老奶奶，老當益壯，更是十足的籃球迷。她開對手隊玩笑，腳穿特製專屬NIKE運動鞋，校方發售的季恩修女搖頭娃娃，被各方搶購。名氣大到她走在大街上必須走走停停地回應關注和問候。

今年，對季恩修女來說是截然不同的一年。她接受了兩劑疫苗 注射。過去一年工作都改以線上進行。對她這樣凡事親力親為的人來說，這一年並不容易。

季恩修女1919年8月21日出生於舊金山，正是1918年流感大流行結束之際；她記得家人都在談論這件事，那場公衛危機也影響了她的職業選擇，因為當時地方修女都成了救人救難的醫護英雄。

談到新冠疫情 ，季恩修女說，人們的行為讓疫情更嚴重；如果人們願意聽取一位「只有80歲的年輕醫生佛奇（Anthony Fauci）」和其他衛生官員的建議，戴口罩並保持安全距離，情況會更好。季恩修女感嘆地說，「有些受過良好教育的人，不想做某些事或認為COVID不是真的。」

素有「三月瘋」之稱的NCAA錦標賽，去年因疫情突然取消。一切發展如此之快，很多人根本來不及道再見，就返家了。季恩修女說：「那真讓人心痛。」她也在3月離校，此後再不曾親見過整個球隊。 還好，季恩修女過去這一年仍然忙碌；她忙著接收和發送電子郵件，處理的電郵數量可能比任何一位101歲人瑞都多。

季恩修女的辦公室在學生中心，位在通往餐廳的路上。她說，「很多時候人們會停下來打招呼，還有人會說，『季恩修女，我要抱一個。』」季恩修女明白，這些日子彼此擁抱並不安全。但讓她振奮的是：疫苗到了；而且，NCAA錦標賽也開始了。