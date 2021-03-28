內州最高法院裁定：同性配偶可共同收養

內布拉斯加州 最高法院26日撤銷迪克森縣(Dixon County)地方法院禁止一對同性配偶共同收養的裁定；地方法院此前所以裁定駁回聲請，是因為該案承審法官魯柏(Douglas Luebe)從「法學辭典」而非該州法律去定義何謂「妻子」。

根據「法學辭典」，所謂「妻子」指「合法與『丈夫』一同生活的女人。」

高等法院顯然不認同地方法院的見解；高等法院表示，在內布拉斯加州收養相關法令中，明白規定同性配偶得收養，也因此，連內布拉斯加州州檢察長都向高等法院提出上訴，似無法認同地方法院的見解。

高等法院在裁決書中說道，「收養法對此的限制條款，是指倘若收養者有配偶，其配偶必須共同收養。以避免倘養子女成年以前收養人死亡，而收養人之配偶又非養子女之合法養父母，致該養子女需改由州政府監護。」內布拉斯加州的收養法令，並未排除同性配偶的收養權利。

這並非內布拉斯加州首次做出有利同性配偶的裁定；2017年，地方法院裁定該州自1995年起所實施「禁止同性配偶共同收養州政府監護之孤兒」政策違憲，並獲得高等法院支持。高等法院在是次裁定中，罕見地嚴詞批評州政府，認為州政府的這項政策「跟在州政府大門上掛上『非白人者，不得入內』沒有區別。」

美國公民 自由聯盟(American Civil Liberties Union)內布拉斯加州分會律師莎拉‧里普斯(Sara Rips)，同時也是本案中該對同性配偶之律師說，「26日的裁定深化了同性配偶與異性配偶享同等權利的司法見解，但我想未來可能還是會有很多類似的挑戰，我們還有一段漫漫長路要走。」