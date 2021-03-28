德州暴風雪111死 官方原僅估57亡

今年2月德州 受暴風雪 肆虐氣溫驟降，處處斷水斷電使當地眾多民眾受困；根據官方釋出的最新統計，這場天災造成至少111人死亡，比最初預估的數字還翻倍成長，堪稱美國 史上最嚴重的一次斷電。

期間氣溫急凍造成數家電廠癱瘓，而民眾對電熱的需求更是破紀錄上升，使電力公司供不應求；當時一共有超過400萬戶家庭無電可用，還有許多家庭數日來連飲用水都沒有，受傷的人數更是不計其數。

德州公衛廳指出，造成這些人死亡最主要的原因是體溫過低，而死亡人數已超越2017年的哈維颶風(Hurricane Harvey)，當時德州共68人死亡；本月初官方曾估計死亡人數大約57人，但警告很可能會持續成長。

官方人員表示，2月還有其他幾個主要的死亡原因，包括汽機車意外、一氧化碳中毒、醫療設備故障、慢性病惡化、室內缺氧、跌倒和火災；死亡人數最多的地區集中在休士頓，哈里斯郡(Harris Count)通報的死亡人數為31人。

不過，海龜也是這場災難最大的受災戶；根據海龜救援組織Sea Turtle Stranding and Salvage Network表示，上個月動保人員和志工在沿海地區拯救大約1萬3000隻幾乎要被凍死的海龜，卻只剩4300隻存活下來，僅占三分之一。