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裸女排洪管獲救 竟稱「汙水溝探險」 迷路困3周

記者顏伶如／綜合報導
一名全身赤裸的婦女本周稍早在佛羅里達州德拉海灘一處排洪管被警方救出，她對警方表示，因為在地下排水系統探險，結果受困三周。圖為相關人員營救該女子。(德拉海灘警局照片)
一名全身赤裸的婦女本周稍早在佛羅里達州德拉海灘一處排洪管被警方救出，她對警方表示，因為在地下排水系統探險，結果受困三周。圖為相關人員營救該女子。(德拉海灘警局照片)

一名全身赤裸的婦女本周稍早在佛羅里達州一處排洪管被警方救出，她對警方表示，她在地下排水系統探險，不料被困三周。

佛州南部「太陽前哨報」(Sun Sentinel)報導，這名婦人對警方表示，3日在德拉海灘(Delray Beach)水道游泳時開啟了一道閘門，進入一連串的隧道。

報導指出，警方報案紀錄顯示，這名婦人說，後來由於在複雜的隧道系統中迷路，在骯髒汙穢的水道徘徊數周之久，最後終於來到位於車水馬龍路邊的一處排水壕溝。

由於這名43歲婦人有精神健康狀況及成癮症問題，警方並未公布她的身分。

一名路人23日早晨聽到呼救聲，查看之後發現有婦人受困地下八呎深在排洪管內。消防隊員獲報趕抵現場，使用梯子、安全吊帶將全身赤裸的婦人救到地面上。

德拉海灘市市長裴特洛里亞(Shelly Petrolia)24日對「太陽前哨報」表示，警消人員正在設法釐清婦人所言是否屬實。

裴特洛里亞說：「整起事件聽起來非常詭異。但民眾不應該跑到污水排水系統裡，「這不是一個有理智的人會做的事」。

消防官員說，污水排水系統充滿垃圾、污泥，還有老鼠與蛇。

德拉海灘消防隊發言人莫斯奇拉(Dani Moschella)說：「馬路上的東西都會被沖進污水道，味道非常臭。」

婦人受困污水道期間是否進食，仍有待進一步調查；不過，警方紀錄顯示，婦人對警方說，曾經找到一瓶未開封的薑汁汽水。

報導指出，婦人失蹤的前一天曾留紙條給家人，紙條寫著需要離開一陣子，尋找自我；調查人員研判，婦人是從距離她男友住家約一哩的高爾夫球場內一條水道進入排水系統，排水道是由佛州交通廳擁有，並負責維修。

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