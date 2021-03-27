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女兒病逝後 不斷夢到「生孩子」…她57歲喜獲麟兒

記者胡玉立／綜合報導
新罕布夏州57歲的芭芭拉·希金斯因女兒腦癌去世，想要「再生個孩子」，而成為美國年紀最大的產婦之一。圖為她親吻睡得正甜的兒子傑克。(美聯社)
新罕布夏州57歲的芭芭拉·希金斯因女兒腦癌去世，想要「再生個孩子」，而成為美國年紀最大的產婦之一。圖為她親吻睡得正甜的兒子傑克。(美聯社)

家住新罕布夏州的芭芭拉·希金斯(Barbara Higgins)20日在康科德醫院(Concord Hospital)生下小兒子傑克，母子均安；不過希金斯懷傑克時，須不斷笑看別人對她懷孕的反應，因為57歲的她，是全美年紀最大的產婦之一。

希金斯26日告訴國家廣播公司(NBC)「今日」(Today) 節目主持人，她直到懷孕20周才對外透露自己懷孕，「我都這樣宣布：『嘿，我告訴你一件事，我懷孕20周了，是個男寶寶。』接下來，往往是一陣沈默，聽到的人面無表情盯著我。」

希金斯抱著正在睡覺的傑克說：「說實話，整件事有點超現實。」她的丈夫肯尼·班佐夫(Kenny Banzhoff)則表示，「我們排除萬難辦到了，我為她感到驕傲。」

被問到年近60生子的感受，希金斯說，「其實從很多方面來說，只是更容易。我沒有太大的期望，也不在乎外人怎麼看，就只是我們和傑克日復一日地生活。到目前為止，一切都很好。」

這對夫妻想生第二個孩子，是因為女兒莫莉(Molly)2016年因未經發現的腦瘤引起併發症驟逝，年僅13歲。新罕州當地媒體報導，2018年莫莉的家人與康科德醫院曾就莫莉死亡醫療糾紛案達成和解。

希金斯說，「莫莉死後，我開始不斷做到『再生個孩子』的夢。我以為是太悲傷和種種創痛造成的，但類似夢境一直持續，都是有關我生孩子的過程、我應該這麼做，有時夢中聲音會叫我『媽媽』，有時叫我『芭芭拉』。夢的內容雖不是超級明確，但夢醒時，我總有股衝動想在當天打電話給醫生，覺得自己得開始努力懷下一胎。」

他們後來拜訪波士頓Cardone生殖醫學和不育症中心(Cardone Reproductive Medicine and Infertility)，開始進行體外人工受孕(In Vitro fertilization，IVF)。

希金斯表示，人工受孕對她來說相對容易，「我知道不是所有女人都這樣，但對我來說，很快就水到渠成。」班佐夫則說，「我的反應是『我的天哪』，但我完全支持，這段旅程很棒。」

希金斯熱衷健身，分娩當天還先去舉重。孕程中，新罕布夏州達特茅斯─希區考克醫學中心(Dartmouth-Hitchcock Medical Center)醫師查德哈利(Ashish Chaudhari)持續嚴密追踪她的狀況，做了很多額外血液檢查和超聲波檢查，以確保進展順利。

這對夫婦承認有人質疑他們年紀這麼大生小孩的決定，不少人以為他們在開玩笑。但如今他們看著懷裡的傑克寶寶，覺得一切都是最好的安排。希金斯說，「誰知道十年後我會如何，十年後你會怎樣？為什麼只因為我年紀大了，就不該讓傑克來到這世上呢？」

新罕布夏州57歲的芭芭拉·希金斯因女兒腦癌去世，想要「再生個孩子」，而成為美國年...
新罕布夏州57歲的芭芭拉·希金斯因女兒腦癌去世，想要「再生個孩子」，而成為美國年紀最大的產婦之一。圖為她和先生抱著出生僅一周的兒子傑克。(美聯社)

新罕布夏州 健身 哈利

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